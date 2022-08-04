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Банк России взялся за "девалютизацию" банковских операций

Банк России взялся за "девалютизацию" банковских операций

ЦБ рассматривает возможность ввести новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T17:24+0400

2022-08-04T17:24+0400

2022-08-04T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Банк России намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в "токсичных" валютах, говорится в материалах регулятора.Многие западные государства с начала военной операции на Украине заморозили иностранных активы государства и российских банков, а также ограничили для них возможность проводить платежи в резервных валютах. Регулятор отмечает, что такие валюты стали "токсичными" для использования и в международном, и во внутреннем обороте.Так, ЦБ рассматривает возможность ввести новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам, которые будут зависеть от эмитента валюты и от его статуса "дружественного" или "недружественного" России государства.Расширен перечень недружественных к России стран >>Кроме того, регулятор оценит целесообразность применения повышенных норматив обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных валютах". Постепенный отказ от них, считают в Банке России, должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов.В документе не исключается, что меры впоследствии распространят и на небанковские финансовые организации.

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в мире, россия, новости, экономика, центральный банк росси