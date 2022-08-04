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Израильский холдинг заинтересовался инвестиционной средой Грузии
Израильский холдинг заинтересовался инвестиционной средой Грузии
Инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Грузией в сферах энергетики и сельского хозяйства 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T15:16+0400
2022-08-04T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Инвестиционный потенциал Грузии обсудили в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с председателем израильского холдинга Mivtach Shamir Меиром Шамиром в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и сельского хозяйства.Разговор также коснулся стратегически важного местоположения Грузии, растущего числа иностранных гостей и благоприятных налоговых условий в стране.Mivtach Shamir – один из крупнейших холдингов, более 30 лет работающий на израильском рынке в сфере недвижимости, энергетики, финансов и технологий. Компания также представлена в Индии и США.Швейцарские компании заинтересовались инвестициями в Грузию >>По данным статистики, на фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом, и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.Уже в первом квартале 2022 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов.
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грузия, новости, экономика, израиль, ираклий гарибашвили, инвестиции
Израильский холдинг заинтересовался инвестиционной средой Грузии
15:16 04.08.2022 (обновлено: 15:35 04.08.2022)
Инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Грузией в сферах энергетики и сельского хозяйства
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Инвестиционный потенциал Грузии обсудили в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с председателем израильского холдинга Mivtach Shamir Меиром Шамиром в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и сельского хозяйства.
Разговор также коснулся стратегически важного местоположения Грузии, растущего числа иностранных гостей и благоприятных налоговых условий в стране.
Mivtach Shamir – один из крупнейших холдингов, более 30 лет работающий на израильском рынке в сфере недвижимости, энергетики, финансов и технологий. Компания также представлена в Индии и США.
По данным статистики, на фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом, и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.
Уже в первом квартале 2022 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов.