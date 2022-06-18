https://sputnik-georgia.ru/20220618/shveytsarskie-kompanii-zainteresovalis-investitsiyami-v-gruziyu-267584569.html

Швейцарские компании заинтересовались инвестициями в Грузию

Швейцарские компании заинтересовались инвестициями в Грузию

За четыре месяца 2022 года товарооборот со Швейцарией вырос на 34%, а экспорт грузинской продукции на швейцарский рынок увеличился на 45% 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T10:32+0400

2022-06-18T10:32+0400

2022-06-18T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Торгово-промышленная палата Грузии и Объединенная торговая палата Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании в ходе круглого стола, который был посвящен экономическим возможностям и бизнес-среде Грузии.Круглый стол, организованный посольством Грузии в Швейцарской Конфедерации и Швейцарской торговой палатой в партнерстве с Женевской палатой торговли, промышленности и услуг, прошел в Берне. В мероприятии приняли участие представители Швейцарского федерального департамента экономики (министерства) SECO и представители более 40 швейцарских компаний.Основное внимание было уделено вопросам транспорта и логистики, информационных технологий, энергетики и сельского хозяйства.Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария >>Перед швейцарским бизнес-сообществом выступил замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе, который акцентировал внимание на экономических связях между Грузией и Швейцарией, и отметил, что их развитию особый импульс придало соглашение о свободной торговле между двумя странами.По информации Арвеладзе, только за четыре месяца 2022 года товарооборот со Швейцарией вырос на 34%, а экспорт грузинской продукции на швейцарский рынок увеличился на 45%. Тем не менее, по словам замминистра, потенциал большой и его обязательно нужно осваивать.Премьер: инвестиции в Грузию рекордно выросли, несмотря на ситуацию в регионе >>Арвеладзе также подчеркнул значение Грузии как важного транспортно-логистического направления в регионе, где после начала сложной геополитической ситуации особенно увеличился грузооборот.Он рассказал и о правительственных программах по привлечению иностранных инвестиций и стимулированию бизнеса в Грузии, которые вызвали большой интерес у представителей швейцарских компаний.Кроме того, участники круглого стола ознакомились с тенденциями, проблемами и возможностями экономики Грузии.Швейцария даст Грузии 10 миллионов долларов для развития сельского хозяйства >>Как заявил Арвеладзе, в результате последовательной экономической политики и целевых программ поддержки частного сектора, несмотря на внешние шоки, динамика в сферах экономической деятельности, внешней торговли, туризма и транспорта положительная.Замминистра привел и данные статистики, по которым, несмотря на геополитическую напряженность в регионе, экономический рост в марте составил 10,6%, а в апреле, несмотря на высокой базовый эффект предыдущего года, экономический рост был положительным.По его словам, исходя из динамики, наблюдаемой в январе-апреле, правительство Грузии прогнозирует, что экономический рост в 2022 году составит 6%, хотя вполне реален и более высокий рост.Среди прочего, на мероприятии обсудили и энергетический потенциал Грузии и возобновляемых источников энергии, а также инвестиционные возможности в сельском хозяйстве.

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