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Первые два санатория приватизированы на курорте Цхалтубо
Первые два санатория приватизированы на курорте Цхалтубо
План правительства по восстановлению бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее... 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T22:53+0400
2022-08-04T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В рамках аукционов по продаже санаториев одного из самых известных курортов Грузии Цхалтубо были проданы два объекта из 14.Согласно информации на сайте аукционов, за 3,152 миллиона лари был продан санаторий "Тбилиси" и за 5,83 миллиона – санаторий "Медея".Согласно условиям аукциона, покупатель санатория "Тбилиси" ООО "Ака", принадлежащее двум гражданам Грузии, должно до 1 января 2023 года устроить на месте санатория гостиницу на 110 номеров с конференц-залами и рестораном и вложить 9,4 миллиона лари инвестиций.На месте санатория "Медея", которую приобрела компания "Аси групп хотел Джорджия", владельцем которой является гражданин Египта, до 10 июля 2024 также должна быть построена гостиница на 120 номеров с конференц-залами и рестораном. Также компания должна будет осуществить демонтаж некоторых старых построек.Превратить Цхалтубо в Баден-Баден - разработан генплан по возрождению курорта >>План правительства по восстановлению и развития уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари.Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.
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грузия, экономика, туризм, цхалтубо, новости
Первые два санатория приватизированы на курорте Цхалтубо
22:53 04.08.2022 (обновлено: 23:06 04.08.2022)
План правительства по восстановлению бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В рамках аукционов по продаже санаториев одного из самых известных курортов Грузии Цхалтубо были проданы два объекта из 14.
Согласно информации на сайте аукционов
, за 3,152 миллиона лари был продан санаторий "Тбилиси" и за 5,83 миллиона – санаторий "Медея".
Согласно условиям аукциона, покупатель санатория "Тбилиси" ООО "Ака", принадлежащее двум гражданам Грузии, должно до 1 января 2023 года устроить на месте санатория гостиницу на 110 номеров с конференц-залами и рестораном и вложить 9,4 миллиона лари инвестиций.
На месте санатория "Медея", которую приобрела компания "Аси групп хотел Джорджия", владельцем которой является гражданин Египта, до 10 июля 2024 также должна быть построена гостиница на 120 номеров с конференц-залами и рестораном. Также компания должна будет осуществить демонтаж некоторых старых построек.
План правительства по восстановлению и развития уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари.
Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.