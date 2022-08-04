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Сборщики лесных орехов в Зугдиди устроили акцию
Сборщики лесных орехов в Зугдиди устроили акцию
Компания заявляет, что тарифы работникам были известны заранее и повышать зарплату они не планируют 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T16:19+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сборщики лесных орехов в Зугдиди (регион Самегрело) устроили акцию протеста с требованием повышения оплаты.По словам участников акции, компания "Агри-Джорджия" платит 50 тетри (0,18 доллара) за сбор килограмма орехов и доставку их на пункт выдачи. Рабочие требуют повышения оплаты на 20 тетри.Сборщики собрались у компании "Агри-Джорджия" и пытаются встретиться с менеджером, но пока к ним никто не вышел.Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков &gt;&gt;В компании же отмечают, что тарифы работникам были известны заранее и повышать зарплату они не планируют. В знак протеста до 400 рабочих отказались выходить утром на плантации."Агри-Джорджия" имеет плантацию орехов на земельном участке площадью до 500 гектаров в селе Онария Зугдидского района.
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Сборщики лесных орехов в Зугдиди устроили акцию

16:19 04.08.2022 (обновлено: 16:40 04.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerПроизводство фундука в Грузии
Производство фундука в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Компания заявляет, что тарифы работникам были известны заранее и повышать зарплату они не планируют
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сборщики лесных орехов в Зугдиди (регион Самегрело) устроили акцию протеста с требованием повышения оплаты.
По словам участников акции, компания "Агри-Джорджия" платит 50 тетри (0,18 доллара) за сбор килограмма орехов и доставку их на пункт выдачи. Рабочие требуют повышения оплаты на 20 тетри.
Сборщики собрались у компании "Агри-Джорджия" и пытаются встретиться с менеджером, но пока к ним никто не вышел.
Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков >>
В компании же отмечают, что тарифы работникам были известны заранее и повышать зарплату они не планируют. В знак протеста до 400 рабочих отказались выходить утром на плантации.
"Агри-Джорджия" имеет плантацию орехов на земельном участке площадью до 500 гектаров в селе Онария Зугдидского района.
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