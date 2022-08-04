https://sputnik-georgia.ru/20220804/v-parlamente-gruzii-sozdadut-rabochie-gruppy-dlya-vypolneniya-12-usloviy-evrosoyuza-269186215.html

В парламенте Грузии создадут рабочие группы для выполнения 12 условий Евросоюза

В парламенте Грузии создадут рабочие группы для выполнения 12 условий Евросоюза

В рабочие группы войдут депутаты от правящей партии и оппозиции, а также представители соответствующих ведомств и гражданского сектора 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Рабочие группы по выполнению 12 рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, будут укомплектованы в парламентском комитете по юридическим вопросам в четверг, сказал глава комитета Анри Оханашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. Первый этап предусматривал работу над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах.По его словам, всего будет пять рабочих групп: по деолигархизации, судебной реформе, пересмотру Избирательного кодекса, антикоррупционным мерам и дальнейшему институциональному укреплению Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.В рабочие группы войдут не только депутаты, но и представители соответствующих ведомств и гражданского сектора."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки>>Как отметил Оханашвили, процесс будет прозрачным, и в нем будут максимально задействованы оппозиционеры.Изначально работа над рекомендациями Евросоюза шла в парламентских комитетах. В ней вместе с правящей партией участвовали депутаты парламентских оппозиционных партий: "Граждане", "Гирчи", "Для Грузии" и "Европейские социалисты".Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии" отказались от предложенного "Грузинской мечтой" формата и запустили в парламенте альтернативный процесс.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, специальная следственная служба, грузинская мечта, единое нацдвижение, евросоюз