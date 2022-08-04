https://sputnik-georgia.ru/20220804/vosstanovlen-pryamoy-aviareys-mezhdu-kutaisi-i-parizhem-269198787.html
Восстановлен прямой авиарейс между Кутаиси и Парижем
Восстановлен прямой авиарейс между Кутаиси и Парижем
С 1 августа авиакомпания Wizz Air вернула на базу Кутаисского аэропорта свой второй самолет и возобновила полеты в Эстонию и Францию 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T19:21+0400
2022-08-04T19:21+0400
2022-08-04T19:43+0400
грузия
новости
туризм
кутаиси
париж
эстония
wizz air
кутаисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500289_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f0302c6410b8e3191cf2266984b7853c.jpg
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил полеты в направлении Парижа из Кутаисского международного аэропорта, сообщает Объединение аэропортов Грузии.Авиакомпания Wizz Air 4 августа совершила первый прямой регулярный рейс на самолете типа AIRBUS A320. Из Кутаиси в столицу Франции вылетели 154 пассажира, которым по традиции вручили символические подарки, организованные Объединением.На данном этапе рейс Кутаиси-Париж-Кутаиси будет выполняться раз в неделю.С 1 августа авиакомпания Wizz Air вернула на базу Кутаисского аэропорта свой второй самолет и возобновила полеты в Эстонию и Францию. Прямые регулярные рейсы в столицу Эстонии по маршруту Кутаиси-Таллин -Кутаиси с 1 августа будут выполняться с частотой дважды в неделю.Из Кутаиси в Париж и Таллин – лоукостер Wizz Air возобновил регулярные рейсы >>Второй самолет Wizz Air, базирующийся в Международном аэропорту Кутаиси, позволяет, помимо новых направлений, увеличить частоту полетов по существующим направлениям, а также создать дополнительные рабочие места.Увеличилась частота рейсов в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.По информации объединения, наличие базы Wizz Air в Кутаиси создает дополнительные рабочие места и способствует как прямым, так и косвенным инвестициям и стимулированию экономики."Экипаж на рейсах состоит из граждан Грузии. Соответственно, наличие авиабазы Wizz важно для Кутаиси и в целом для региона Имерети с точки зрения занятости местного населения. Базирующийся самолет начинает и заканчивает свой полет в аэропорту, где он базируется", - говорится в сообщении.По данным за шесть месяцев 2022 года, Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255 310 пассажиров. Это позволило лоукостеру стать лидером авиационного рынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.
кутаиси
париж
эстония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500289_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_267f4fc6e9ece804ea666d338b6ecd1c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, кутаиси, париж, эстония, wizz air, кутаисский международный аэропорт
Восстановлен прямой авиарейс между Кутаиси и Парижем
19:21 04.08.2022 (обновлено: 19:43 04.08.2022)
С 1 августа авиакомпания Wizz Air вернула на базу Кутаисского аэропорта свой второй самолет и возобновила полеты в Эстонию и Францию
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил полеты в направлении Парижа из Кутаисского международного аэропорта, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
Авиакомпания Wizz Air 4 августа совершила первый прямой регулярный рейс на самолете типа AIRBUS A320. Из Кутаиси в столицу Франции вылетели 154 пассажира, которым по традиции вручили символические подарки, организованные Объединением.
На данном этапе рейс Кутаиси-Париж-Кутаиси будет выполняться раз в неделю.
С 1 августа авиакомпания Wizz Air вернула на базу Кутаисского аэропорта свой второй самолет и возобновила полеты в Эстонию и Францию. Прямые регулярные рейсы в столицу Эстонии по маршруту Кутаиси-Таллин -Кутаиси с 1 августа будут выполняться с частотой дважды в неделю.
Второй самолет Wizz Air, базирующийся в Международном аэропорту Кутаиси, позволяет, помимо новых направлений, увеличить частоту полетов по существующим направлениям, а также создать дополнительные рабочие места.
Увеличилась частота рейсов в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.
По информации объединения, наличие базы Wizz Air в Кутаиси создает дополнительные рабочие места и способствует как прямым, так и косвенным инвестициям и стимулированию экономики.
"Экипаж на рейсах состоит из граждан Грузии. Соответственно, наличие авиабазы Wizz важно для Кутаиси и в целом для региона Имерети с точки зрения занятости местного населения. Базирующийся самолет начинает и заканчивает свой полет в аэропорту, где он базируется", - говорится в сообщении.
По данным за шесть месяцев 2022 года, Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255 310 пассажиров. Это позволило лоукостеру стать лидером авиационного рынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.