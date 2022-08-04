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Восстановлен прямой авиарейс между Кутаиси и Парижем

Восстановлен прямой авиарейс между Кутаиси и Парижем

С 1 августа авиакомпания Wizz Air вернула на базу Кутаисского аэропорта свой второй самолет и возобновила полеты в Эстонию и Францию 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T19:21+0400

2022-08-04T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил полеты в направлении Парижа из Кутаисского международного аэропорта, сообщает Объединение аэропортов Грузии.Авиакомпания Wizz Air 4 августа совершила первый прямой регулярный рейс на самолете типа AIRBUS A320. Из Кутаиси в столицу Франции вылетели 154 пассажира, которым по традиции вручили символические подарки, организованные Объединением.На данном этапе рейс Кутаиси-Париж-Кутаиси будет выполняться раз в неделю.С 1 августа авиакомпания Wizz Air вернула на базу Кутаисского аэропорта свой второй самолет и возобновила полеты в Эстонию и Францию. Прямые регулярные рейсы в столицу Эстонии по маршруту Кутаиси-Таллин -Кутаиси с 1 августа будут выполняться с частотой дважды в неделю.Из Кутаиси в Париж и Таллин – лоукостер Wizz Air возобновил регулярные рейсы >>Второй самолет Wizz Air, базирующийся в Международном аэропорту Кутаиси, позволяет, помимо новых направлений, увеличить частоту полетов по существующим направлениям, а также создать дополнительные рабочие места.Увеличилась частота рейсов в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.По информации объединения, наличие базы Wizz Air в Кутаиси создает дополнительные рабочие места и способствует как прямым, так и косвенным инвестициям и стимулированию экономики."Экипаж на рейсах состоит из граждан Грузии. Соответственно, наличие авиабазы ​​Wizz важно для Кутаиси и в целом для региона Имерети с точки зрения занятости местного населения. Базирующийся самолет начинает и заканчивает свой полет в аэропорту, где он базируется", - говорится в сообщении.По данным за шесть месяцев 2022 года, Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255 310 пассажиров. Это позволило лоукостеру стать лидером авиационного рынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.

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грузия, новости, туризм, кутаиси, париж, эстония, wizz air, кутаисский международный аэропорт