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Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность

Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность

Причиной ухода Гамкрелидзе, который занимал эту должность с 2013 года, стало личное заявление 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T21:32+0400

2022-08-05T21:32+0400

2022-08-05T22:20+0400

грузия

новости

общество

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе покидает занимаемую должность, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на главу Минздрава Зураба Азарашвили.По словам министра, причиной ухода Гамкрелидзе, который занимал эту должность с 2013 года, стало личное заявление.Исполнять обязанности директора центра будет замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Эпидемиолог рекомендовал жителям Грузии вакцинироваться перед осенью >>Между тем ряд СМИ заявили, что причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Первый раз эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер-министр не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, амиран гамкрелидзе