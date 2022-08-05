https://sputnik-georgia.ru/20220805/glava-natsionalnogo-tsentra-kontrolya-zabolevaniy-gruzii-pokidaet-svoyu-dolzhnost-269234017.html
Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность
Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность
Причиной ухода Гамкрелидзе, который занимал эту должность с 2013 года, стало личное заявление 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T21:32+0400
2022-08-05T21:32+0400
2022-08-05T22:20+0400
грузия
новости
общество
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
амиран гамкрелидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1a/250172840_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_742bd719faf52afb531f836168a7950b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе покидает занимаемую должность, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на главу Минздрава Зураба Азарашвили.По словам министра, причиной ухода Гамкрелидзе, который занимал эту должность с 2013 года, стало личное заявление.Исполнять обязанности директора центра будет замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Эпидемиолог рекомендовал жителям Грузии вакцинироваться перед осенью >>Между тем ряд СМИ заявили, что причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Первый раз эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер-министр не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1a/250172840_133:0:2266:1600_1920x0_80_0_0_7a6f1b4b53d4d5c2522b268e1b79d178.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, амиран гамкрелидзе
Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность
21:32 05.08.2022 (обновлено: 22:20 05.08.2022)
Причиной ухода Гамкрелидзе, который занимал эту должность с 2013 года, стало личное заявление
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе покидает занимаемую должность, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на главу Минздрава Зураба Азарашвили.
По словам министра, причиной ухода Гамкрелидзе, который занимал эту должность с 2013 года, стало личное заявление.
Исполнять обязанности директора центра будет замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Между тем ряд СМИ заявили, что причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Первый раз эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер-министр не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.