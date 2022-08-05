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Китай приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений

Китай приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений

Пекин начал принимать меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T14:50+0400

2022-08-05T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Китайские власти приостановили переговоры с американской стороной по вопросам изменения климата в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР.В заявлении отмечается, что Пелоси осуществила визит на Тайвань, несмотря на протесты со стороны КНР. Также отмечается, что Китай приостановит сотрудничество с США по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками.Китай введет санкции против Нэнси Пелоси и ее родственников>>Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции.А МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

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