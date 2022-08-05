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На концерт французской группы L'Impératrice в Шекветили назначен дополнительный поезд

На концерт французской группы L'Impératrice в Шекветили назначен дополнительный поезд

Известная французская диско-поп группа L'Impératrice выступит сцене Front Stage Black Sea Arenа 15 августа 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T07:32+0400

2022-08-05T07:32+0400

2022-08-05T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Дополнительный поезд в направлении Тбилиси-Батуми, который остановится на платформе Black Sea Arena, будет назначен 15 августа на концерт французской группы L'Impératrice.Согласно информации "Грузинской железной дороги", дополнительный поезд остановится на платформе Black Sea Arena, которая расположена близко к центральному залу.Поезд отправляется с центрального вокзала Тбилиси в 13:10 и вернется после концерта в 23:40.Также желающие смогут отправиться на автобусах из Тбилиси, Кутаиси и Батуми.Известная французская диско-поп группа L'Impératrice выступит сцене Front Stage Black Sea Arenа 15 августа.Black Sea Arena откроет концертный сезон в августе >>Front Stage является экспериментальной площадкой Black Sea Arena и позволяет проводить мероприятия на открытом пространстве.L'Impératrice – французская диско-поп-группа, основанная в 2012 году. Группа сочетает в себе смесь современного диско и французской поп-музыки. L'Impératrice известна во всем мире и зарекомендовала себя как одна из самых известных групп современности. Участники группы не скрывают, что их главным источником вдохновения был Daft Punk.

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грузия, новости, общество, грузинская железная дорога, black sea arena, культура