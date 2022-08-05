https://sputnik-georgia.ru/20220805/natsbank-gruzii-prodolzhaet-skupat-valyutu-na-auktsionakh-269228069.html

Нацбанк Грузии продолжает скупать валюту на аукционах

Нацбанк Грузии продолжает скупать валюту на аукционах

Рост обменного курса лари к доллару с марта 2022 года составил 20,3% 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T17:21+0400

2022-08-05T17:21+0400

2022-08-05T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. На состоявшемся в пятницу валютном аукционе Национальный банк Грузии купил 20 миллионов долларов, и средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,7186 GEL/$1.Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на субботу, составляет 2,7178 GEL/$1.Нацбанк купил валюту в мае 2022 года впервые с июня 2019 года. Сегодняшняя покупка оказалась третьей за три месяца. Всего было куплено уже 40 миллионов долларов. До этого регулятор только продавал доллары для стабилизации курса национальной валюты.В частности, в 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах, а в текущем году на единственном аукционе было продано 39,57 миллиона долларов.Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли? >>Обменный курс лари с первых чисел марта понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил 20,3%.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

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грузия, новости, экономика, курс доллара, колебание курса лари, национальный банк грузии