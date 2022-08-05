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Сборная Грузии по баскетболу проиграла в Венгрии

Сборная Грузии по баскетболу проиграла в Венгрии

Сборная Грузии по баскетболу провела первый контрольный матч в рамках подготовки к Евробаскету 05.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу под руководством Илиаса Зуроса посетила венгерский город Кечкемет и уступила местной команде с минимальной разницей - 88:89.Главный тренер нашей команды перед матчем обмолвился, что его главной задачей в Венгрии будет не победа, а работа над тактикой и правильными акцентами в защите.До игр Евробаскета в августе сборная Грузии проведет несколько спарринг-матчей. После игры против сборной Венгрии грузинские баскетболисты 11 и 13 августа сыграют со сборной Израиля.Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным играм чемпионата мира >>Спустя два дня, 15 августа, сборная Грузии отправится на родину Илиаса Зуроса, где примет участие в традиционном международном турнире - "Кубок Акрополя". Наряду со сборной Грузии и хозяевами турнира - сборной Греции, в Афинах соберутся сборные Турции и Польши.Затем 24 августа во втором отборочном этапе чемпионата мира в Тбилиси грузинские баскетболисты сыграют с Нидерландами, а через 3 дня поедут в Италию.

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