https://sputnik-georgia.ru/20220805/v-kakoy-valyute-inostrantsy-khranyat-dengi-v-bankakh-gruzii-novye-dannye-269230780.html

В какой валюте иностранцы хранят деньги в банках Грузии: новые данные

В какой валюте иностранцы хранят деньги в банках Грузии: новые данные

В данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T18:26+0400

2022-08-05T18:26+0400

2022-08-05T18:42+0400

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национальный банк грузии

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Showing, 5 авг - Sputnik. По данным на июнь, иностранные граждане хранят в банках Грузии 4,8 миллиарда лари, при этом 88% всех вкладов в долларах, говорится в материалах Нацбанка.Согласно материалам Национального банка, основной объем всех вкладов хранится в двух крупных банках Грузии – в "Банке Грузии" (2,14 миллиарда лари) и ТВС (1,9 миллиарда лари).Согласно той же статистике, 3,8 миллиарда из общих вкладов иностранных граждан хранятся в виде вкладов, 977 миллионов – на лицевых счетах. Из всех вкладов только 12% - в лари, остальные вклады размещены в долларах.Активы банковского сектора Грузии выросли в июне >>Граждане каких стран открывают больше всего вкладов, в статистике не указывается. В 2021 году – депозиты в грузинских банках открывали в основном граждане России, Израиля, Азербайджана, Виргинских островов, Украины и Великобритании.Ранее глава Нацбанка Грузии заявил, что высокий уровень долларизации мешает финансовой стабильности страны.По данным регулятора, в данный момент оздоровление грузинской экономики происходит за счет местного спроса, в котором значительная доля высокого темпа кредитования. На фоне снижения экономического роста стран-торговых партнеров Грузии внешний спрос остается слабым и проявляется только в росте туристических потоков.

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2022

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии