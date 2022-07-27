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Активы банковского сектора Грузии выросли в июне

Активы банковского сектора Грузии выросли в июне

На конец июня в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T09:01+0400

2022-07-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 1,58 миллиарда лари или 2,5%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец июня 2022 года объем активов банковского сектора составил 64,2 миллиарда лари (22 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал составил 8,3 миллиарда лари.На конец июня в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках выросСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 июля 2022 года составил 38,27 миллиарда лари, что на 1,1 миллиарда лари или на 3% больше, чем на начало июня.Согласно отчету, в июне по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 221,02 миллиона лари или 1,42%, а вклады до востребования увеличились на 892,28 миллиона лари или 4,13%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июля текущего года составил 42,07%, что 0,21 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 июня.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июне составила 7,63%, в том числе 11,45% – по депозитам в национальной валюте и 1,04% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в национальной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в июне 2022 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 534,61 миллиона лари или на 1,24% и на 1 июля текущего года составил 43,65 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 452,74 миллиона лари или 2,06%, а объем кредитов в иностранной валюте вырос на 81,87 миллиона лари или 0,39%.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>По данным Нацбанка, на конец июня 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 6,82 миллиарда лари, что на 2,74% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,4 миллиарда лари, что на 0,77% больше, чем в предыдущем месяце.За июнь 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов увеличился на 1,03% или 229,41 миллиона лари, и на 1 июля текущего года составил 22,58 миллиарда лари.По состоянию на 1 июля текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 51,37%, что на 0,41 процентных пункта выше, чем на 1 июня 2022 года.

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