https://sputnik-georgia.ru/20220805/vse-pod-kontrolem-v-gruzii-vyyavleno-70-faktov-ukazaniya-tsen-v-inostrannoy-valyute-269229035.html

Все под контролем: в Грузии выявлено 70 фактов указания цен в иностранной валюте

Все под контролем: в Грузии выявлено 70 фактов указания цен в иностранной валюте

Среди выявленных нарушений - цены предлагались в долларах, евро, рублях и в другой валюте 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T17:46+0400

2022-08-05T17:46+0400

2022-08-05T17:58+0400

грузия

новости

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служба доходов министерства финансов грузии

лари

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ТБИЛИСИ, 5 авг - Sputnik. Сотрудники Службы доходов за семь месяцев выявили 70 фактов нарушения использования национальной валюты в обороте, говорится в сообщении ведомства.Согласно правилам оборота национальной валюты, цены на реализацию имущества, предложение услуг или при рекламе на территории страны должны быть исключительно в национальной валюте Грузии – лари.Среди выявленных нарушений - цены предлагались в долларах, евро, рублях и в другой валюте.Один из таких фактов, в том числе предложение цены не в лари на транспорт, был выявлен на автовокзале "Окриба" в Тбилиси, говорится в сообщении.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>"В частности, иностранный гражданин был оштрафован за предпринимательскую деятельность без регистрации", - говорится в сообщении.Кроме того, 5 августа сотрудники Службы доходов на улице Коте Апхази в центре Тбилиси выявили нарушение указания цен в лари. Предприниматель был предупрежден, в случае повторного нарушения – ему грозит штраф.Служба доходов еще раз напоминает, что единственной валютой оборота в Грузии, кроме индустриальных зон и пунктов свободной торговли, является лари.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, экономика, служба доходов министерства финансов грузии, лари