https://sputnik-georgia.ru/20220804/uroven-inflyatsii-v-gruzii-nachal-snizhatsya--novaya-statistika-269179408.html

Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика

Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика

По сравнению со многими другими странами, инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению, заявил глава Нацбанка 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T09:01+0400

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2022-08-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Годовая инфляция (июль 2022 года к июлю 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (20,6%), гостиницы и рестораны (14,3%) и здравоохранение (0,6%). В марте цены на продовольствие за год выросли на 16,4%.В июле 2022 года, по сравнению с июнем 2022 года, уровень инфляции составил 0,2%. В июне месячная инфляция составляла 0,2%.Почему инфляция в Грузии начала снижатьсяПрезидент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе отметил, что, по сравнению со многими другими странами, инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению. Президент Нацбанка отметил, что Грузия – страна, зависимая от туризма. И когда мобильность людей была полностью остановлена ​​из-за пандемии, Грузия сильно пострадала. "Страна потеряла около трех миллиардов валютных доходов из-за приостановки мобильности. Произошла девальвация обменного курса, и, следовательно, произошла передача этого эффекта на инфляцию. У нас разные факторы отражались раньше, а в других странах в силу разных причин еще не было отражения", - сообщил Гвенетадзе. Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Он подчеркнул, что хотя инфляция была очень высокой во многих странах, не было ужесточения денежно-кредитной политики, скажем, в Еврозоне, в США, потому что основными причинами были проблемы со стороны спроса, нарушение цепочек поставок.По мнению главы регулятора, в то время как экономики все еще сокращаются, в настоящее время ужесточение денежно-кредитной политики контрпродуктивно. "Итак, вот причины, по которым инфляция в Грузии сегодня снижается. Правда, относительно медленными темпами, но все же идет вниз. А в других странах инфляция набирает силу", - заявил Гвенетадзе.По последним данным годовая инфляция в Молдове составляет 32%, в Еврозоне также был побит новый рекорд - 8,6%, в США - 9,1%, в Азербайджане - 14%, в Армении - 10%, в Казахстане - 14,5%. Президент Нацбанка Грузии о мерах по борьбе с высокой инфляцией >>"В некоторой степени тот факт, что обменный курс имеет тенденцию к укреплению и остается устойчивым в течение достаточно долгого времени, влияет на импортируемую инфляцию и, по крайней мере, не влияет на импортируемую инфляцию. При этом, как известно, денежно-кредитная политика была достаточно ужесточена и остается на ужесточенном уровне, что, безусловно, способствует снижению инфляции", - сказал Коба Гвенетадзе.Накануне Комитет по монетарной политики Нацбанка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Грузии в среднем составит 11,5% в годовом исчислении в 2022 году, поскольку цены на жилье и продукты питания останутся высокими, а затем снизятся до 6,2% в 2023 г. и 4,2% в 2024 г.По мнению аналитиков агентства, денежно-кредитная политика останется жесткой, несмотря на высокий уровень долларизации и преимущественно фиксированную процентную ставку, структура кредитования снижает эффективность трансмиссионной денежно-кредитной политики.

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грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"