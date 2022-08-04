Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика
© photo: Sputnik / StringerБазар на Орбелиани - новый торговый центр. Торговля овощами и фруктами
© photo: Sputnik / Stringer
По сравнению со многими другими странами, инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению, заявил глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Годовая инфляция (июль 2022 года к июлю 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
За год цены выросли на транспорт (20,6%), гостиницы и рестораны (14,3%) и здравоохранение (0,6%). В марте цены на продовольствие за год выросли на 16,4%.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - июль 2022 года
Как изменились цены в Грузии - июль 2022 года
© Sputnik
В июле 2022 года, по сравнению с июнем 2022 года, уровень инфляции составил 0,2%. В июне месячная инфляция составляла 0,2%.
Почему инфляция в Грузии начала снижаться
Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе отметил, что, по сравнению со многими другими странами, инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению.
"Если мы посмотрим на динамику, то увидим, что инфляция в большинстве стран растет, а в Грузии снижается. Каковы причины этого? В зависимости от влияния пандемии, а затем и войны на экономику разных стран, соответственно отражается инфляция. Кроме того, есть и другие факторы" - заявил Гвенетадзе на брифинге.
Президент Нацбанка отметил, что Грузия – страна, зависимая от туризма. И когда мобильность людей была полностью остановлена из-за пандемии, Грузия сильно пострадала.
"Страна потеряла около трех миллиардов валютных доходов из-за приостановки мобильности. Произошла девальвация обменного курса, и, следовательно, произошла передача этого эффекта на инфляцию. У нас разные факторы отражались раньше, а в других странах в силу разных причин еще не было отражения", - сообщил Гвенетадзе.
Он подчеркнул, что хотя инфляция была очень высокой во многих странах, не было ужесточения денежно-кредитной политики, скажем, в Еврозоне, в США, потому что основными причинами были проблемы со стороны спроса, нарушение цепочек поставок.
По мнению главы регулятора, в то время как экономики все еще сокращаются, в настоящее время ужесточение денежно-кредитной политики контрпродуктивно.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - июль 2022 года
Как изменились цены в Грузии - июль 2022 года
© Sputnik
"Итак, вот причины, по которым инфляция в Грузии сегодня снижается. Правда, относительно медленными темпами, но все же идет вниз. А в других странах инфляция набирает силу", - заявил Гвенетадзе.
По последним данным годовая инфляция в Молдове составляет 32%, в Еврозоне также был побит новый рекорд - 8,6%, в США - 9,1%, в Азербайджане - 14%, в Армении - 10%, в Казахстане - 14,5%.
"В некоторой степени тот факт, что обменный курс имеет тенденцию к укреплению и остается устойчивым в течение достаточно долгого времени, влияет на импортируемую инфляцию и, по крайней мере, не влияет на импортируемую инфляцию. При этом, как известно, денежно-кредитная политика была достаточно ужесточена и остается на ужесточенном уровне, что, безусловно, способствует снижению инфляции", - сказал Коба Гвенетадзе.
Накануне Комитет по монетарной политики Нацбанка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Грузии в среднем составит 11,5% в годовом исчислении в 2022 году, поскольку цены на жилье и продукты питания останутся высокими, а затем снизятся до 6,2% в 2023 г. и 4,2% в 2024 г.
По мнению аналитиков агентства, денежно-кредитная политика останется жесткой, несмотря на высокий уровень долларизации и преимущественно фиксированную процентную ставку, структура кредитования снижает эффективность трансмиссионной денежно-кредитной политики.