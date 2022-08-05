https://sputnik-georgia.ru/20220805/zapad-mnogie-gody-ignoriroval-tranzitnyy-potentsial-gruzii---deputat-269226892.html
Запад многие годы игнорировал транзитный потенциал Грузии - депутат
Запад многие годы игнорировал транзитный потенциал Грузии - депутат
Санкции против России и Беларуси отразились на росте транзитных потоков через Грузию 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T16:06+0400
2022-08-05T16:06+0400
2022-08-05T16:18+0400
грузия
новости
политика
экономика
транзит
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/26/236462647_0:207:2000:1332_1920x0_80_0_0_1112acb65ea7d2052ff347ee264f1cb1.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Запад многие годы пренебрегал Грузией и Кавказом в целом как транзитным коридором, а после событий на Украине они осознали важность региона, заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Георгий Хелашвили.В январе-мае текущего года транзит принес бюджету Грузии на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По его словам, в начале 2000-х Центральная Азия была для Запада источником неисчерпаемых ресурсов. Но вместо того, чтобы Грузия стала центральными воротами в Азию, в 2003 году при Джордже Буше-младшем, совершившем огромную геополитическую ошибку, их внимание сместилось на Ближний Восток, на Ирак."После этого наш регион был практически проигнорирован геополитически со стороны Запада. К сожалению, когда вспыхивает пожар, потом становится поздно", - отметил Хелашвили.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>Кроме того, Хелашвили затронул и вопрос Южного газового коридора, по которому Азербайджан должен удвоить поставки природного газа в Европу."Если мы посмотрим на огромную энергетическую проблему, стоящую перед ЕС, то то, что Азербайджан может предоставить, это капля в море", - отметил он.Выход к морю, сухопутные маршруты, железная дорога, аэропорты – географическое положение дает Грузии огромный потенциал для развития транзита через свою территорию.По мнению экспертов, санкции против России и Беларуси отразились на росте транзитных потоков через Грузию. После появления ограничений на движение по европейскому направлению для этих государств грузовые потоки переключились на южные страны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/26/236462647_224:0:2000:1332_1920x0_80_0_0_503db1b1e841af8855d1e2398b5eef92.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, экономика, транзит, антироссийские санкции
Запад многие годы игнорировал транзитный потенциал Грузии - депутат
16:06 05.08.2022 (обновлено: 16:18 05.08.2022)
Санкции против России и Беларуси отразились на росте транзитных потоков через Грузию
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Запад многие годы пренебрегал Грузией и Кавказом в целом как транзитным коридором, а после событий на Украине они осознали важность региона, заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Георгий Хелашвили.
В январе-мае текущего года транзит принес бюджету Грузии на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Десятки лет мы просим и умоляем Запад максимально освоить Грузию и Кавказ в качестве альтернативного источника импорта в Евросоюз. Запад несколько пренебрег этим транзитным коридором. Теперь они проснулись и поняли, какое это имело значение", - сказал Хелашвили в эфире телеканала "Палитраньюс".
По его словам, в начале 2000-х Центральная Азия была для Запада источником неисчерпаемых ресурсов. Но вместо того, чтобы Грузия стала центральными воротами в Азию, в 2003 году при Джордже Буше-младшем, совершившем огромную геополитическую ошибку, их внимание сместилось на Ближний Восток, на Ирак.
"После этого наш регион был практически проигнорирован геополитически со стороны Запада. К сожалению, когда вспыхивает пожар, потом становится поздно", - отметил Хелашвили.
Кроме того, Хелашвили затронул и вопрос Южного газового коридора, по которому Азербайджан должен удвоить поставки природного газа в Европу.
"Если мы посмотрим на огромную энергетическую проблему, стоящую перед ЕС, то то, что Азербайджан может предоставить, это капля в море", - отметил он.
Выход к морю, сухопутные маршруты, железная дорога, аэропорты – географическое положение дает Грузии огромный потенциал для развития транзита через свою территорию.
По мнению экспертов, санкции против России и Беларуси отразились на росте транзитных потоков через Грузию. После появления ограничений на движение по европейскому направлению для этих государств грузовые потоки переключились на южные страны.