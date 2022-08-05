https://sputnik-georgia.ru/20220805/zapad-mnogie-gody-ignoriroval-tranzitnyy-potentsial-gruzii---deputat-269226892.html

Запад многие годы игнорировал транзитный потенциал Грузии - депутат

Запад многие годы игнорировал транзитный потенциал Грузии - депутат

Санкции против России и Беларуси отразились на росте транзитных потоков через Грузию 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Запад многие годы пренебрегал Грузией и Кавказом в целом как транзитным коридором, а после событий на Украине они осознали важность региона, заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Георгий Хелашвили.В январе-мае текущего года транзит принес бюджету Грузии на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По его словам, в начале 2000-х Центральная Азия была для Запада источником неисчерпаемых ресурсов. Но вместо того, чтобы Грузия стала центральными воротами в Азию, в 2003 году при Джордже Буше-младшем, совершившем огромную геополитическую ошибку, их внимание сместилось на Ближний Восток, на Ирак."После этого наш регион был практически проигнорирован геополитически со стороны Запада. К сожалению, когда вспыхивает пожар, потом становится поздно", - отметил Хелашвили.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>Кроме того, Хелашвили затронул и вопрос Южного газового коридора, по которому Азербайджан должен удвоить поставки природного газа в Европу."Если мы посмотрим на огромную энергетическую проблему, стоящую перед ЕС, то то, что Азербайджан может предоставить, это капля в море", - отметил он.Выход к морю, сухопутные маршруты, железная дорога, аэропорты – географическое положение дает Грузии огромный потенциал для развития транзита через свою территорию.По мнению экспертов, санкции против России и Беларуси отразились на росте транзитных потоков через Грузию. После появления ограничений на движение по европейскому направлению для этих государств грузовые потоки переключились на южные страны.

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