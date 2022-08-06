https://sputnik-georgia.ru/20220806/banki-gruzii-budut-sdavat-osobuyu-otchetnost-v-sluzhbu-dokhodov-269236453.html

Банки Грузии будут сдавать особую отчетность в Службу доходов

Банки Грузии будут сдавать особую отчетность в Службу доходов

Отчеты Служба доходов будет вправе передавать компетентным ведомствам за рубежом, а также контролировать соблюдение отчетности 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T09:01+0400

2022-08-06T09:01+0400

2022-08-06T09:03+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Налоговый кодекс, согласно которым финансовые институты страны перейдут на новую единую систему отчетности.Согласно поправкам, все финансовые институты будут обязаны сдавать в Службу доходов с 1 января 2023 года отчеты по единому стандарту (CRS).Эти отчеты Служба доходов будет вправе передавать компетентным ведомствам за рубежом, а также контролировать соблюдение отчетности.Активы банковского сектора Грузии выросли в июне >>Введение единого стандарта отчетности и передача данных стали необходимы из-за того, что действующее законодательства не обязывает банки предоставлять информацию о финансовом положении их клиентов, несмотря на то, что Грузия с 2011 года взяла на себя обязательство обмена информацией в рамках международных стандартов, став участником Глобального форума обмена информацией и прозрачности налоговой системы.Кроме того за несоблюдение отчетности финансовые институты будут штрафоваться: нарушение сроков предоставление отчетности будет караться штрафом в размере 5 тысяч лари, невыполнение условий предоставления дополнительной информации – штрафом в размере 10 тысяч лари, а неправильное предоставление информации – штрафом в размере 20 тысяч лари.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, служба доходов министерства финансов грузии