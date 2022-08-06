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Банки Грузии будут сдавать особую отчетность в Службу доходов
Банки Грузии будут сдавать особую отчетность в Службу доходов
Отчеты Служба доходов будет вправе передавать компетентным ведомствам за рубежом, а также контролировать соблюдение отчетности 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T09:01+0400
2022-08-06T09:01+0400
2022-08-06T09:03+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Налоговый кодекс, согласно которым финансовые институты страны перейдут на новую единую систему отчетности.Согласно поправкам, все финансовые институты будут обязаны сдавать в Службу доходов с 1 января 2023 года отчеты по единому стандарту (CRS).Эти отчеты Служба доходов будет вправе передавать компетентным ведомствам за рубежом, а также контролировать соблюдение отчетности.Активы банковского сектора Грузии выросли в июне >>Введение единого стандарта отчетности и передача данных стали необходимы из-за того, что действующее законодательства не обязывает банки предоставлять информацию о финансовом положении их клиентов, несмотря на то, что Грузия с 2011 года взяла на себя обязательство обмена информацией в рамках международных стандартов, став участником Глобального форума обмена информацией и прозрачности налоговой системы.Кроме того за несоблюдение отчетности финансовые институты будут штрафоваться: нарушение сроков предоставление отчетности будет караться штрафом в размере 5 тысяч лари, невыполнение условий предоставления дополнительной информации – штрафом в размере 10 тысяч лари, а неправильное предоставление информации – штрафом в размере 20 тысяч лари.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, служба доходов министерства финансов грузии
Банки Грузии будут сдавать особую отчетность в Службу доходов
09:01 06.08.2022 (обновлено: 09:03 06.08.2022)
Отчеты Служба доходов будет вправе передавать компетентным ведомствам за рубежом, а также контролировать соблюдение отчетности
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Налоговый кодекс, согласно которым финансовые институты страны перейдут на новую единую систему отчетности.
Согласно поправкам
, все финансовые институты будут обязаны сдавать в Службу доходов с 1 января 2023 года отчеты по единому стандарту (CRS).
Эти отчеты Служба доходов будет вправе передавать компетентным ведомствам за рубежом, а также контролировать соблюдение отчетности.
Введение единого стандарта отчетности и передача данных стали необходимы из-за того, что действующее законодательства не обязывает банки предоставлять информацию о финансовом положении их клиентов, несмотря на то, что Грузия с 2011 года взяла на себя обязательство обмена информацией в рамках международных стандартов, став участником Глобального форума обмена информацией и прозрачности налоговой системы.
Кроме того за несоблюдение отчетности финансовые институты будут штрафоваться: нарушение сроков предоставление отчетности будет караться штрафом в размере 5 тысяч лари, невыполнение условий предоставления дополнительной информации – штрафом в размере 10 тысяч лари, а неправильное предоставление информации – штрафом в размере 20 тысяч лари.