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На юге Грузии произошло землетрясение
На юге Грузии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 располагался в 57 километрах от Тбилиси 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T23:11+0400
2022-08-06T23:11+0400
2022-08-06T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 14 километрах от районного центра Цалка (регион Квемо Картли), в 57 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 22:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине десяти километров.Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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media@sputniknews.com
+74956456601
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии, землетрясение
На юге Грузии произошло землетрясение
23:11 06.08.2022 (обновлено: 23:20 06.08.2022)
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 располагался в 57 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 14 километрах от районного центра Цалка (регион Квемо Картли), в 57 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 22:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине десяти километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.