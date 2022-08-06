https://sputnik-georgia.ru/20220806/na-yuge-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-269252715.html

На юге Грузии произошло землетрясение

На юге Грузии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 располагался в 57 километрах от Тбилиси 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T23:11+0400

2022-08-06T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 14 километрах от районного центра Цалка (регион Квемо Картли), в 57 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 22:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине десяти километров.Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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