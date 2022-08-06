Успение матери Богородицы: традиции и приметы православного праздника
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкКафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (храм Протата) в городе Карее
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko/
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, православная церковь отмечает 7 августа
В день успения cвятой Анны отмечают чудо веры и терпения, которые олицетворяет праведница.
Sputnik Грузия рассказывает об успении матери Пресвятой Богородицы – о традициях и приметах праздника.
Успение матери Богородицы
Святая Анна, происходившая из рода Ааронова, вышла замуж за праведного Иоакима, потомка царя Давида, которому Бог обещал, что Мессия – Спаситель мира родится от семени его потомков.
По особому Божьему промыслу Анна долго была бесплодна и только в преклонном возрасте зачала и родила Пресвятую Деву Марию, которую, как возвестил ангел, благословит весь род человеческий.
Родители, когда девочке исполнилось три года, отвели малышку в храм, чтобы исполнить обещание данное Богу посвятить дарованного им ребенка на служение Создателю.
© FB/ Diana.DzidziguriЦветок лилии, который оживает в день Успения Богородицы
Цветок лилии, который оживает в день Успения Богородицы
© FB/ Diana.Dzidziguri
Этому знаменательному событию посвящен праздник под названием "Введение во храм Пресвятой Богородицы".
С тех самых пор будущая Богоматерь находилась в Божьем доме на попечении священнослужителей, где готовилась исполнить свое великое предназначение.
Иоакима и Анну Церковь называет Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти.
Отец Марии скончался через пару лет после Введения Пречистой Девы во храм. Ему было 80 лет. Праведная Анна, овдовев, ушла из Назарета в Иерусалим, где в храме воспитывалась ее дочь.
Святая Анна находилась рядом со своим необыкновенным ребенком и молилась день и ночь Господу. Прожив так два года, она скончалась в возрасте 79 лет.
Хевсурская башня (на переднем плане), закрывающая часть изображения на стене церкви Успения на территории крепости Ананури
Хевсурская башня (на переднем плане), закрывающая часть изображения на стене церкви Успения на территории крепости Ананури
Храм в честь святой Анны построили при императоре Юстиниане (527-565) в Девтере, а обновили при императоре Юстиниане II (685-695 и 705-711). В то же время тело матери Богородицы и мафорий (покрывало) перенесли в Константинополь.
Традиции и приметы праздника
В день Успения праведной Анны по традиции ходят в церковь на Причастие. Бездетным семьям желательно в праздник посетить молельню и произнести тропарь матери Богородицы.
В старину на Успение святой Анны по традиции устраивали ярмарки, собирали ягоды черемухи и грибы, а также обрезали отцветающие бутоны роз.
На Успение матери Богородицы по традиции впервые выкапывали молодую картошку, из которой готовили оладьи, ватрушки, котлеты и фаршировали.
Странники в этот день отмечали свой праздник. Они разводили костры на холмах и гористых берегах рек, а люди с окрестностей приходили попить кваса с редькой и послушать былины и рассказы под гусли.
2 августа, 20:44
По народным приметам с Успения матери Богородицы начинаются утренние холода. По погоде в праздник определяли, какая предстоит зима. Если до обеда солнечно, значит до декабря погода будет теплой, а если идет дождь – это явная примета, что зима будет снежной.
Если аисты стали готовиться к отлету – это примета, что зима будет ранней и холодной, а весна теплой.
По приметам, если муравьи начинают увеличивать муравейники, значит зима будет морозной.
Материал подготовлен на основе открытых источников