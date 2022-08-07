https://sputnik-georgia.ru/20220807/infektsionist-gruzii-ob-ukhode-glavy-natsionalnogo-tsentra-po-kontrolyu-zabolevaniy-269263287.html

Инфекционист Грузии об уходе главы Национального центра по контролю заболеваний

Инфекционист Грузии об уходе главы Национального центра по контролю заболеваний

Амиран Гамкрелидзе – одна из самых выдающихся личностей последнего времени в Грузии, заявил директор больницы 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T19:52+0400

2022-08-07T19:52+0400

2022-08-07T22:24+0400

грузия

новости

общество

амиран гамкрелидзе

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Амиран Гамкрелидзе один из главных архитекторов системы здравоохранения Грузии, так глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе оценил деятельность уже бывшего главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Глава NCDC Амиран Гамкрелидзе покинул занимаемую должность 5 августа. Как заявил глава Минздрава, причиной ухода Гамкрелидзе стало личное заявление. Он занимал эту должность почти 10 лет - с 2013 года.По словам Церцвадзе, заслуги Гамкрелидзе заметили и оценили за пределами Грузии."Амиран Гамкрелидзе – одна из самых выдающихся личностей последнего времени в Грузии, с незаурядными личными качествами, большой профессионал и глобально мыслящий человек, имеющий международное признание", - написал Церцвадзе в социальной сети.Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность >>По версии ряда грузинских СМИ, причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Первый раз эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер-министр не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.

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грузия, новости, общество, амиран гамкрелидзе, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья