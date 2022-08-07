https://sputnik-georgia.ru/20220807/infektsionist-gruzii-ob-ukhode-glavy-natsionalnogo-tsentra-po-kontrolyu-zabolevaniy-269263287.html
Инфекционист Грузии об уходе главы Национального центра по контролю заболеваний
Инфекционист Грузии об уходе главы Национального центра по контролю заболеваний
Амиран Гамкрелидзе – одна из самых выдающихся личностей последнего времени в Грузии, заявил директор больницы 07.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-07T19:52+0400
2022-08-07T19:52+0400
2022-08-07T22:24+0400
грузия
новости
общество
амиран гамкрелидзе
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261646907_0:154:2730:1691_1920x0_80_0_0_66dc9e290deebdfdb236735505624c04.jpg
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Амиран Гамкрелидзе один из главных архитекторов системы здравоохранения Грузии, так глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе оценил деятельность уже бывшего главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Глава NCDC Амиран Гамкрелидзе покинул занимаемую должность 5 августа. Как заявил глава Минздрава, причиной ухода Гамкрелидзе стало личное заявление. Он занимал эту должность почти 10 лет - с 2013 года.По словам Церцвадзе, заслуги Гамкрелидзе заметили и оценили за пределами Грузии."Амиран Гамкрелидзе – одна из самых выдающихся личностей последнего времени в Грузии, с незаурядными личными качествами, большой профессионал и глобально мыслящий человек, имеющий международное признание", - написал Церцвадзе в социальной сети.Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность >>По версии ряда грузинских СМИ, причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Первый раз эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер-министр не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261646907_124:184:2609:2048_1920x0_80_0_0_b9f728dea0ec959374c513b1bda7914b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, амиран гамкрелидзе, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
Инфекционист Грузии об уходе главы Национального центра по контролю заболеваний
19:52 07.08.2022 (обновлено: 22:24 07.08.2022)
Амиран Гамкрелидзе – одна из самых выдающихся личностей последнего времени в Грузии, заявил директор больницы
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Амиран Гамкрелидзе один из главных архитекторов системы здравоохранения Грузии, так глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе оценил деятельность уже бывшего главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Глава NCDC Амиран Гамкрелидзе покинул занимаемую должность 5 августа. Как заявил глава Минздрава, причиной ухода Гамкрелидзе стало личное заявление. Он занимал эту должность почти 10 лет - с 2013 года.
"Амиран — один из главных архитекторов современной системы здравоохранения Грузии. С его именем связаны самые успешные медицинские проекты и инициативы", - написал Церцвадзе в социальной сети.
По словам Церцвадзе, заслуги Гамкрелидзе заметили и оценили за пределами Грузии.
"Амиран Гамкрелидзе – одна из самых выдающихся личностей последнего времени в Грузии, с незаурядными личными качествами, большой профессионал и глобально мыслящий человек, имеющий международное признание", - написал Церцвадзе в социальной сети.
По версии ряда грузинских СМИ, причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Первый раз эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер-министр не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.