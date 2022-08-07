https://sputnik-georgia.ru/20220807/tsentr-ekzamenov-oproverg-obvineniya-v-slive-otvetov-na-testy-po-obschim-navykam-269265302.html

Центр экзаменов опроверг обвинения в "сливе" ответов на тесты по "Общим навыкам"

Центр экзаменов опроверг обвинения в "сливе" ответов на тесты по "Общим навыкам"

Из максимального количества баллов - 80, только один абитуриент набрал 75 баллов, а средний балл составил 29,92, заявили в Центре 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T21:35+0400

2022-08-07T21:35+0400

2022-08-07T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что азербайджаноязычным абитуриентам в этом году заранее были известны ответы на тест по "Общим навыкам", сообщают в Центре.В грузинских СМИ в воскресенье появилась информация о том, что азербайджаноязычные абитуриенты во время Единых национальных экзаменов в этом году заранее знали ответы на тест по "Общим навыкам", который сдавали 19 июля.По их же информации, из максимального количества баллов - 80, только один абитуриент набрал 75 баллов. Средний балл составил 29,92."В этом году Национальный центр экзаменов и оценок подготовил один тест для всех азербайджаноязычных абитуриентов и экзаменуемые написали его одновременно, что также максимально обеспечило равенство. Кроме того, при переводе теста в центре разработаны такие процедуры, которые обеспечивают конфиденциальность тестовых заданий", - говорится в заявлении.Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам >>По их информации, переводчик переводит тест только в экзаменационном центре в присутствии составителей теста, у него нет ни печатной, ни электронной версии теста.Национальный центр экзаменов и оценок призывает общественность доверять только проверенной информации и не идти на умышленные попытки дискредитировать организацию.

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