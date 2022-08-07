https://sputnik-georgia.ru/20220807/tsentr-ekzamenov-oproverg-obvineniya-v-slive-otvetov-na-testy-po-obschim-navykam-269265302.html
Центр экзаменов опроверг обвинения в "сливе" ответов на тесты по "Общим навыкам"
Центр экзаменов опроверг обвинения в "сливе" ответов на тесты по "Общим навыкам"
Из максимального количества баллов - 80, только один абитуриент набрал 75 баллов, а средний балл составил 29,92, заявили в Центре 07.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-07T21:35+0400
2022-08-07T21:35+0400
2022-08-07T22:23+0400
грузия
новости
общество
образование в грузии
национальный центр экзаменов и оценок грузии
енэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_99268289f8b94494511f564b06bb58b1.jpg
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что азербайджаноязычным абитуриентам в этом году заранее были известны ответы на тест по "Общим навыкам", сообщают в Центре.В грузинских СМИ в воскресенье появилась информация о том, что азербайджаноязычные абитуриенты во время Единых национальных экзаменов в этом году заранее знали ответы на тест по "Общим навыкам", который сдавали 19 июля.По их же информации, из максимального количества баллов - 80, только один абитуриент набрал 75 баллов. Средний балл составил 29,92."В этом году Национальный центр экзаменов и оценок подготовил один тест для всех азербайджаноязычных абитуриентов и экзаменуемые написали его одновременно, что также максимально обеспечило равенство. Кроме того, при переводе теста в центре разработаны такие процедуры, которые обеспечивают конфиденциальность тестовых заданий", - говорится в заявлении.Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам >>По их информации, переводчик переводит тест только в экзаменационном центре в присутствии составителей теста, у него нет ни печатной, ни электронной версии теста.Национальный центр экзаменов и оценок призывает общественность доверять только проверенной информации и не идти на умышленные попытки дискредитировать организацию.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181508_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_3838b1fdcd8f50d8363956eb64f52308.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, образование в грузии, национальный центр экзаменов и оценок грузии, енэ
Центр экзаменов опроверг обвинения в "сливе" ответов на тесты по "Общим навыкам"
21:35 07.08.2022 (обновлено: 22:23 07.08.2022)
Из максимального количества баллов - 80, только один абитуриент набрал 75 баллов, а средний балл составил 29,92, заявили в Центре
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что азербайджаноязычным абитуриентам в этом году заранее были известны ответы на тест по "Общим навыкам", сообщают в Центре.
В грузинских СМИ в воскресенье появилась информация о том, что азербайджаноязычные абитуриенты во время Единых национальных экзаменов в этом году заранее знали ответы на тест по "Общим навыкам", который сдавали 19 июля.
"Хотим сообщить вам, что это дезинформация и не соответствует действительности. По анализу предварительных результатов ЕНЭ статистика аналогична показателям прошлых лет. В этом году тест на азербайджанском языке сдали 2138 абитуриентов, из которых 931 абитуриент не смог преодолеть барьер", - сообщают в Центре.
По их же информации, из максимального количества баллов - 80, только один абитуриент набрал 75 баллов. Средний балл составил 29,92.
"В этом году Национальный центр экзаменов и оценок подготовил один тест для всех азербайджаноязычных абитуриентов и экзаменуемые написали его одновременно, что также максимально обеспечило равенство. Кроме того, при переводе теста в центре разработаны такие процедуры, которые обеспечивают конфиденциальность тестовых заданий", - говорится в заявлении.
По их информации, переводчик переводит тест только в экзаменационном центре в присутствии составителей теста, у него нет ни печатной, ни электронной версии теста.
Национальный центр экзаменов и оценок призывает общественность доверять только проверенной информации и не идти на умышленные попытки дискредитировать организацию.