https://sputnik-georgia.ru/20220807/ucheniya-armii-kitaya-u-tayvanya-stanut-regulyarnymi-269263606.html

Учения армии Китая у Тайваня станут регулярными

Учения армии Китая у Тайваня станут регулярными

Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T18:27+0400

2022-08-07T18:27+0400

2022-08-07T18:27+0400

в мире

новости

китай

тайвань

сша

ноак

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/07/269263449_0:290:3071:2017_1920x0_80_0_0_900ebe43cb82b6433d4792d8dac4dc7b.jpg

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) теперь будет "регулярно" проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива, говорится в статье, опубликованной Центральным телевидением Китая."Впредь боевые корабли и самолеты НОАК будут регулярно проводить учения к востоку от так называемой "срединной линии" Тайваньского пролива", - говорится в статье.Народно-освободительная армия Китая в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, согласно плану, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что учения завершатся в воскресенье в 12.00 по местному времени (07.00 мск)Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Китай приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений >>Ранее в Управлении морской безопасности Китая сообщили, что Народно-освободительная армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

китай

тайвань

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, китай, тайвань, сша, ноак, политика