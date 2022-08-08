https://sputnik-georgia.ru/20220808/avtodorogu-mezhdunarodnogo-znacheniya-perekroyut-v-gruzii-na-den-269281523.html

Автодорогу международного значения перекроют в Грузии на день

Автодорогу международного значения перекроют в Грузии на день

Проезжая часть автомагистрали будет временно закрыта 9 августа 2022 года с 9:00 до 20:00 для проведения работ 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T16:13+0400

2022-08-08T16:13+0400

2022-08-08T16:28+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

грузинская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24715/89/247158949_0:157:1499:1000_1920x0_80_0_0_9855d0550b1bbf864452ecf8cce7da7d.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. "Грузинская железная дорога" планирует отремонтировать железнодорожные пути и переезд на 15-м километре автомагистрали международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети.Одновременно, по информации департамента автомобильных дорог Грузии, будет восстановлено асфальтобетонное покрытие по обеим сторонам железнодорожного переезда.Проезжая часть автомагистрали на указанном участке будет временно закрыта 9 августа 2022 года с 9:00 до 20:00 для проведения работ.Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено >>В период ремонта движение будет осуществляться по местной сети дорог и трассе Джапана-Ланчхути.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, грузинская железная дорога