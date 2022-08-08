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Автодорогу международного значения перекроют в Грузии на день
Автодорогу международного значения перекроют в Грузии на день
Проезжая часть автомагистрали будет временно закрыта 9 августа 2022 года с 9:00 до 20:00 для проведения работ 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T16:13+0400
2022-08-08T16:13+0400
2022-08-08T16:28+0400
грузия
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департамент автомобильных дорог
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. "Грузинская железная дорога" планирует отремонтировать железнодорожные пути и переезд на 15-м километре автомагистрали международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети.Одновременно, по информации департамента автомобильных дорог Грузии, будет восстановлено асфальтобетонное покрытие по обеим сторонам железнодорожного переезда.Проезжая часть автомагистрали на указанном участке будет временно закрыта 9 августа 2022 года с 9:00 до 20:00 для проведения работ.Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено >>В период ремонта движение будет осуществляться по местной сети дорог и трассе Джапана-Ланчхути.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, грузинская железная дорога
Автодорогу международного значения перекроют в Грузии на день
16:13 08.08.2022 (обновлено: 16:28 08.08.2022)
Проезжая часть автомагистрали будет временно закрыта 9 августа 2022 года с 9:00 до 20:00 для проведения работ
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. "Грузинская железная дорога" планирует отремонтировать железнодорожные пути и переезд на 15-м километре автомагистрали международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети.
Одновременно, по информации департамента автомобильных дорог Грузии, будет восстановлено асфальтобетонное покрытие по обеим сторонам железнодорожного переезда.
Проезжая часть автомагистрали на указанном участке будет временно закрыта 9 августа 2022 года с 9:00 до 20:00 для проведения работ.
В период ремонта движение будет осуществляться по местной сети дорог и трассе Джапана-Ланчхути.