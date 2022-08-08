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Что ждет экономику Грузии: отчет S&P Global Ratings
Что ждет экономику Грузии: отчет S&P Global Ratings
Аналитики агентства предполагают, что восстановление экономики Грузии продолжится, несмотря на события на Украине 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Экономика Грузии продолжат расти, а Национальный банк успешно справляется с рисками и нестабильной макроэкономической обстановкой, говорится в Обзоре банковского сектора Грузии международного рейтингового агентства S&amp;P Global Ratings (S&amp;P).Согласно отчету, лучшее регулирование, чем в других странах в регионе, поддерживает стрессоустойчивость банков.Кроме того, аналитики агентства предполагают, что восстановление экономики Грузии продолжится, несмотря на события на Украине."Хотя мы пересмотрели наш прогноз роста ВВП до 2,5% по сравнению с нашим предыдущим предположением в 5,5%, восстановление экономики продолжит поддерживать качество активов в банковском секторе", – отмечается в отчете.При этом аналитики отмечают высокую долю кредитов в иностранной валюте, что в данный момент компенсируется снижением обменного курса.Среди рисков аналитики видят сокращение туристических потоков из России и Украины, которые, по их мнению, незначительно компенсируются увеличением спроса на транзитные услуги из Центральной Азии и временной миграцией из Украины и России.Также среди риск-факторов – ослабление турецкой лиры, что также окажет давление на курс лари.При этом аналитики прогнозируют подорожание цен на жилье. По их мнению, рост цен на строительные материалы и стоимость замещения еще не сказались на ценах на готовые дома и квартиры.
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грузия, новости, экономика

Что ждет экономику Грузии: отчет S&P Global Ratings

09:01 08.08.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкЛоготип компании Standard & Poor's
Логотип компании Standard & Poor's - Sputnik Грузия, 1920, 08.08.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
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Аналитики агентства предполагают, что восстановление экономики Грузии продолжится, несмотря на события на Украине
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Экономика Грузии продолжат расти, а Национальный банк успешно справляется с рисками и нестабильной макроэкономической обстановкой, говорится в Обзоре банковского сектора Грузии международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P).
Согласно отчету, лучшее регулирование, чем в других странах в регионе, поддерживает стрессоустойчивость банков.

"Национальный банк Грузии успешно справляется с возросшими рисками, связанными с нестабильной макроэкономической обстановкой последние несколько лет. Он начал ограничивать агрессивный рост розничного кредитования еще в 2018 году, и регулярно вынуждал банки сохранять дополнительные буферы капитала для кредитного риска, вызванного валютой, что позволило системе справиться с шоком, вызванным COVID-19", – говорится в отчете.

Кроме того, аналитики агентства предполагают, что восстановление экономики Грузии продолжится, несмотря на события на Украине.
"Хотя мы пересмотрели наш прогноз роста ВВП до 2,5% по сравнению с нашим предыдущим предположением в 5,5%, восстановление экономики продолжит поддерживать качество активов в банковском секторе", – отмечается в отчете.
© SputnikЭкономический рост Грузии за июнь и шесть месяцев 2022 года
Экономический рост Грузии за июнь и шесть месяцев 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.08.2022
Экономический рост Грузии за июнь и шесть месяцев 2022 года
© Sputnik
При этом аналитики отмечают высокую долю кредитов в иностранной валюте, что в данный момент компенсируется снижением обменного курса.
Среди рисков аналитики видят сокращение туристических потоков из России и Украины, которые, по их мнению, незначительно компенсируются увеличением спроса на транзитные услуги из Центральной Азии и временной миграцией из Украины и России.
Fitch Ratings - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2022
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Также среди риск-факторов – ослабление турецкой лиры, что также окажет давление на курс лари.
При этом аналитики прогнозируют подорожание цен на жилье. По их мнению, рост цен на строительные материалы и стоимость замещения еще не сказались на ценах на готовые дома и квартиры.
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