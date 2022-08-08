https://sputnik-georgia.ru/20220808/chto-zhdet-ekonomiku-gruzii-otchet-sp-global-ratings-269266278.html

Что ждет экономику Грузии: отчет S&P Global Ratings

Что ждет экономику Грузии: отчет S&P Global Ratings

Аналитики агентства предполагают, что восстановление экономики Грузии продолжится, несмотря на события на Украине 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Экономика Грузии продолжат расти, а Национальный банк успешно справляется с рисками и нестабильной макроэкономической обстановкой, говорится в Обзоре банковского сектора Грузии международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P).Согласно отчету, лучшее регулирование, чем в других странах в регионе, поддерживает стрессоустойчивость банков.Кроме того, аналитики агентства предполагают, что восстановление экономики Грузии продолжится, несмотря на события на Украине."Хотя мы пересмотрели наш прогноз роста ВВП до 2,5% по сравнению с нашим предыдущим предположением в 5,5%, восстановление экономики продолжит поддерживать качество активов в банковском секторе", – отмечается в отчете.При этом аналитики отмечают высокую долю кредитов в иностранной валюте, что в данный момент компенсируется снижением обменного курса.Среди рисков аналитики видят сокращение туристических потоков из России и Украины, которые, по их мнению, незначительно компенсируются увеличением спроса на транзитные услуги из Центральной Азии и временной миграцией из Украины и России.Также среди риск-факторов – ослабление турецкой лиры, что также окажет давление на курс лари.При этом аналитики прогнозируют подорожание цен на жилье. По их мнению, рост цен на строительные материалы и стоимость замещения еще не сказались на ценах на готовые дома и квартиры.

https://sputnik-georgia.ru/20220801/fitch-podtverdilo-reyting-gruzii-plyusy-i-minusy-ekonomiki-strany-269094443.html

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