https://sputnik-georgia.ru/20220808/gruzinskie-abiturienty-mogut-obzhalovat-rezultaty-vstupitelnykh-ekzamenov-269282729.html

Грузинские абитуриенты могут обжаловать результаты вступительных экзаменов

Грузинские абитуриенты могут обжаловать результаты вступительных экзаменов

Стартовал прием заявок абитуриентов, желающих обжаловать результаты ЕНЭ 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T17:24+0400

2022-08-08T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинские абитуриенты с сегодняшнего дня могут обжаловать результаты Единых национальных экзаменах, по итогам которых зачисляются в вузы страны, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.Абитуриенты могут обратиться с соответствующим заявлением к Центру с 8 августа по 10 августа (до 18:00 по тбилисскому времени). Апелляционные заявки принимаются только в электронном виде, с помощью сайта online.naec.ge.Как сдать ЕНЭ и не сойти с ума: советы абитуриентам>>Абитуриенты могут обжаловать как одно, так и несколько заданий. Ознакомиться с инструкцией заполнения апелляционной заявки можно по следующей ссылке.Заплатить за апелляцию нужно до заполнения заявки. Стоимость обжалования результатов одного экзамена стоит 50 лари (18,4 доллара). Во время оплаты в поле должен быть указан личный номер абитуриента и, в случае необходимости, имя и фамилия. А в случае, если абитуриент является гражданином другой страны, то он должен указать номер загранпаспорта.Абитуриент, который до 18:00 10 августа упразднит апелляционную заявку, сможет вернуть назад сумму.ЕНЭ стартовали в Грузии 4 июля и продлись до 22 июля. В этом году сдать экзамены выразили желание около 90 тысяч человек. Среди них более 41 тысячи - это были абитуриенты, более 2,5 тысячи сдавали грантовый экзамен студентов, а более 9,5 тысячи - общий магистерский экзамен.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.

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