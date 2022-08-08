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Грузинский "Голиаф" Лаша Талахадзе стал многодетным отцом
Грузинский "Голиаф" Лаша Талахадзе стал многодетным отцом
Вес новорожденной составил 4,2 килограмма, а рост 54 сантиметра 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T20:49+0400
2022-08-08T20:49+0400
2022-08-08T20:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе – двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Европы и пятикратный чемпион мира – стал отцом в третий раз.Как написал врач сборной Грузии по тяжелой атлетике Георгий Чинчараули в соцсети, у Талахадзе и его супруги Ануки Демурия родилась дочь. Вес новорожденной составил 4,2 килограмма, а рост 54 сантиметра.Как назвали девочку и где она родилась, не сообщается.Талахадзе и Демурия поженились в июле 2018 года. Первых двух дочек зовут Мариам и Элене.В июне текущего года Талахадзе выиграл очередное континентальное первенство в Тиране.Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2021 года >>Несмотря на травму - у грузинского тяжелоатлета проблемы со спиной, Талахадзе завоевал две малые золотые медали. В рывке он поднял 217 кг, а в толчке - 245 кг.В сумме двоеборья Талахадзе взял вес в 462 кг, опередив ближайшего соперника, серебряного призера чемпионата Европы Вараздата Лалаяна из Армении на 11 кг.Талахадзе был признан лучшим спортсменом Грузии в 2018 году, а также лучшим штангистом в мире по версии Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Этого титула грузин удостоился два года подряд.
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грузия, новости, спорт, лаша талахадзе
Грузинский "Голиаф" Лаша Талахадзе стал многодетным отцом
20:49 08.08.2022 (обновлено: 20:55 08.08.2022)
Вес новорожденной составил 4,2 килограмма, а рост 54 сантиметра
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе – двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Европы и пятикратный чемпион мира – стал отцом в третий раз.
Как написал врач сборной Грузии по тяжелой атлетике Георгий Чинчараули в соцсети, у Талахадзе и его супруги Ануки Демурия родилась дочь. Вес новорожденной составил 4,2 килограмма, а рост 54 сантиметра.
Как назвали девочку и где она родилась, не сообщается.
Талахадзе и Демурия поженились в июле 2018 года. Первых двух дочек зовут Мариам и Элене.
В июне текущего года Талахадзе выиграл очередное континентальное первенство в Тиране.
Несмотря на травму - у грузинского тяжелоатлета проблемы со спиной, Талахадзе завоевал две малые золотые медали. В рывке он поднял 217 кг, а в толчке - 245 кг.
В сумме двоеборья Талахадзе взял вес в 462 кг, опередив ближайшего соперника, серебряного призера чемпионата Европы Вараздата Лалаяна из Армении на 11 кг.
Талахадзе был признан лучшим спортсменом Грузии в 2018 году, а также лучшим штангистом в мире по версии Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Этого титула грузин удостоился два года подряд.