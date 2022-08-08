https://sputnik-georgia.ru/20220808/intsident-v-tbilisskoy-klinike-82-letniy-vrach-budet-ozhidat-prigovora-v-tyurme-269280324.html
Инцидент в тбилисской клинике: 82-летний врач будет ожидать приговора в тюрьме
Инцидент в тбилисской клинике: 82-летний врач будет ожидать приговора в тюрьме
Предварительное судебное заседание по делу о покушении на начальника диспансера кожных и венерологических заболеваний Тбилиси назначено на 20 сентября 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T15:33+0400
2022-08-08T15:33+0400
2022-08-08T16:10+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. В качестве меры пресечения для обвиняемого в попытке умышленного убийства 82-летнего врача Теймураза Бежанидзе Тбилисский городской суд избрал тюремное заключение.Таким образом, судья Джемал Копалян удовлетворил ходатайство прокурора. Адвокат требовал залог в размере 10 тысячи лари (три тысячи долларов).На суде, Бежанидзе воспользовался правом слова и вспомнил подробности инцидента. По его словам, он проработал с Галдава 30 лет, и намерений убить своего начальника у него не было."Я не планировал совершать убийство... он подтолкнул меня к преступлению. Я признаю себя виновным, но не по той квалификации, которую мне вменяют", - заявил Бежанидзе на суде. Бежанидзе отметил, что хотел лишь напугать Галдва, поэтому произвел выстрел.По словам пожилого врача, все произошло из-за кондиционера. Начальник вынудил Бежанидзе сменить четыре кабинета, в двух из которых, врач сам покупал себе кондиционеры. Когда его в очередной раз перевели в другой кабинет, и он очутился в восточной части здания, где была ужасная жара, он забрал пуль от кондиционера с собой, и отказывался вернуть пока ему в комнате не установят тоже."Разозлившись, директор поручил адвокату написать приказ об увольнении. Мне стало плохо, я не знал, что делать. Я не оставлял оружие дома. У меня есть внуки, и я держал его в своем кабинете на работе. Я его достал, подумал поднимусь, напугаю, может, он меня восстановит на работе", вспомнил Бежанидзе.Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства" и "незаконное хранение огнестрельного оружия". В случае подтверждения вины, пожилому врачу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.Инцидент в тбилисской клинике: 82-летний нападавший обвиняется в попытке убийства >>Инцидент произошел в пятницу, 5 августа. Известный в Тбилиси 82-летний врач Теймураз Бежанидзе узнал о своем увольнении и поднялся в кабинет директора за объяснениями. Получив отказ в восстановлении, он выстрелил в директора. Пуля попала в плечо. После инцидента стрелявший покинул клинику и избавился от орудия преступления.Предварительное судебное заседание назначено на 20 сентября.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Инцидент в тбилисской клинике: 82-летний врач будет ожидать приговора в тюрьме
15:33 08.08.2022 (обновлено: 16:10 08.08.2022)
Предварительное судебное заседание по делу о покушении на начальника диспансера кожных и венерологических заболеваний Тбилиси назначено на 20 сентября
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. В качестве меры пресечения для обвиняемого в попытке умышленного убийства 82-летнего врача Теймураза Бежанидзе Тбилисский городской суд избрал тюремное заключение.
Таким образом, судья Джемал Копалян удовлетворил ходатайство прокурора. Адвокат требовал залог в размере 10 тысячи лари (три тысячи долларов).
На суде, Бежанидзе воспользовался правом слова и вспомнил подробности инцидента. По его словам, он проработал с Галдава 30 лет, и намерений убить своего начальника у него не было.
"Я не планировал совершать убийство... он подтолкнул меня к преступлению. Я признаю себя виновным, но не по той квалификации, которую мне вменяют", - заявил Бежанидзе на суде.
Бежанидзе отметил, что хотел лишь напугать Галдва, поэтому произвел выстрел.
"Я выстрелил в угол, он встал, и пуля попала в плечо. Я был в полутора метрах, и я бы не промахнулся, если бы хотел убить. Это произошло случайно. Он уволил меня с работы без причины", - заявил Бежанидзе.
По словам пожилого врача, все произошло из-за кондиционера. Начальник вынудил Бежанидзе сменить четыре кабинета, в двух из которых, врач сам покупал себе кондиционеры. Когда его в очередной раз перевели в другой кабинет, и он очутился в восточной части здания, где была ужасная жара, он забрал пуль от кондиционера с собой, и отказывался вернуть пока ему в комнате не установят тоже.
"Разозлившись, директор поручил адвокату написать приказ об увольнении. Мне стало плохо, я не знал, что делать. Я не оставлял оружие дома. У меня есть внуки, и я держал его в своем кабинете на работе. Я его достал, подумал поднимусь, напугаю, может, он меня восстановит на работе", вспомнил Бежанидзе.
Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства" и "незаконное хранение огнестрельного оружия". В случае подтверждения вины, пожилому врачу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Инцидент произошел в пятницу, 5 августа. Известный в Тбилиси 82-летний врач Теймураз Бежанидзе узнал о своем увольнении и поднялся в кабинет директора за объяснениями. Получив отказ в восстановлении, он выстрелил в директора. Пуля попала в плечо. После инцидента стрелявший покинул клинику и избавился от орудия преступления.
Предварительное судебное заседание назначено на 20 сентября.