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Китай продолжает военные учения в своей акватории

Китай продолжает военные учения в своей акватории

На месяц закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T16:41+0400

2022-08-08T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Китай после крупномасштабных учений в Тайваньском проливе продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, говорится в заявлении Управления КНР по обеспечению безопасности на море.Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Учения завершились в воскресенье в 12.00 по местному времени (07.00 мск).Согласно заявлению китайского ведомства, на месяц закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.Учения армии Китая у Тайваня станут регулярными >>Управление по обеспечению безопасности на море города Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин в понедельник опубликовало сообщение, что "с 0.00 8 августа до 24.00 8 сентября в части Бохайского моря будут выполняться военные задачи, вход (в указанный район - ред.) запрещен".Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.

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