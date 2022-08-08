https://sputnik-georgia.ru/20220808/kitayskaya-kompaniya-rasshiryaet-industrialnuyu-zonu-v-kutaisi-269266120.html

Китайская компания расширяет индустриальную зону в Кутаиси

Китайская компания расширяет индустриальную зону в Кутаиси

Компания обязуется сделать дополнительные инвестиции в размере нескольких миллионов 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T07:01+0400

2022-08-08T07:01+0400

2022-08-08T07:58+0400

грузия

новости

экономика

китай

кутаиси

hualing group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252205178_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8661ef37e3bc074ec2285e80888996b.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Свободная индустриальная зона "Хуалинг" (Hualing) в Кутаиси будет расширена на несколько гектаров, соответствующее соглашение было подписано между Министерством экономики и устойчивого развития и китайской компанией Hualing, сообщает Минэкономики Грузии.Правительство Грузии в июле дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси. "Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.По его словам, инвестиции пойдут на обустройство подходящей инфраструктуры и трудоустройства сотен граждан.В результате расширения будет создана дополнительная инфраструктура, которая поможет местным и иностранным инвесторам в короткие сроки создать на территории "Хуалинг Тиз" различные предприятия, перерабатывающие проекты или склады.Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси >>Свободная индустриальная зона "Хуалинг" в Кутаиси действует с 1 октября 2015 года.Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии – торговый оборот за первое полугодие этого года между странами составил 622,5 миллиона долларов.

китай

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, китай, кутаиси, hualing group