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Китайская компания расширяет индустриальную зону в Кутаиси
Китайская компания расширяет индустриальную зону в Кутаиси
Компания обязуется сделать дополнительные инвестиции в размере нескольких миллионов 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T07:01+0400
2022-08-08T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Свободная индустриальная зона "Хуалинг" (Hualing) в Кутаиси будет расширена на несколько гектаров, соответствующее соглашение было подписано между Министерством экономики и устойчивого развития и китайской компанией Hualing, сообщает Минэкономики Грузии.Правительство Грузии в июле дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси. "Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.По его словам, инвестиции пойдут на обустройство подходящей инфраструктуры и трудоустройства сотен граждан.В результате расширения будет создана дополнительная инфраструктура, которая поможет местным и иностранным инвесторам в короткие сроки создать на территории "Хуалинг Тиз" различные предприятия, перерабатывающие проекты или склады.Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси >>Свободная индустриальная зона "Хуалинг" в Кутаиси действует с 1 октября 2015 года.Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии – торговый оборот за первое полугодие этого года между странами составил 622,5 миллиона долларов.
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Китайская компания расширяет индустриальную зону в Кутаиси
07:01 08.08.2022 (обновлено: 07:58 08.08.2022)
Компания обязуется сделать дополнительные инвестиции в размере нескольких миллионов
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Свободная индустриальная зона "Хуалинг" (Hualing) в Кутаиси будет расширена на несколько гектаров, соответствующее соглашение было подписано между Министерством экономики и устойчивого развития и китайской компанией Hualing, сообщает Минэкономики Грузии.
Правительство Грузии в июле дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси. "Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.
"Для нас очень важно создать современную промышленную зону, где будут созданы все условия для привлечения дополнительных инвестиций и занятости населения. Компания обязуется сделать дополнительные инвестиции в размере нескольких миллионов", – заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили.
По его словам, инвестиции пойдут на обустройство подходящей инфраструктуры и трудоустройства сотен граждан.
В результате расширения будет создана дополнительная инфраструктура, которая поможет местным и иностранным инвесторам в короткие сроки создать на территории "Хуалинг Тиз" различные предприятия, перерабатывающие проекты или склады.
Свободная индустриальная зона "Хуалинг" в Кутаиси действует с 1 октября 2015 года.
Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии – торговый оборот за первое полугодие этого года между странами составил 622,5 миллиона долларов.