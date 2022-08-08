https://sputnik-georgia.ru/20220808/prispuschennye-flagi-i-venki---v-gruzii-pominayut-zhertv-voyny-avgusta-2008-goda--269269359.html

Приспущенные флаги и венки – в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года

Приспущенные флаги и венки – в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии в августе... 08.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии в августе 2008 года.На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. "Преклоняю голову перед памятью погибших наших героев военных и мирного населения, которые стали жертвами августовской войны", – написал Гарибашвили на своей странице в соцсети. При этом он отметил, что Грузия для восстановления территориальной целостности и объединения страны выбрала "мирную, разумную политику".Погибшие в августе 2008 года грузинские военные похоронены на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси. Именно там ежегодно собираются политики, военные и родные жертв вооруженного конфликта, чтобы помянуть погибших и возложить венки к могилам и Мемориалу.Президент Грузии Саломе Зурабишвили акцентировала внимание на том, что не нужно все переводить в трагизм. "Это важные дни и бои, которые завершились оккупированными территориями, то есть это не победа, но Грузия все же победила, так как наша независимость сильнее, наша демократия сильнее, наш путь в Европу сильнее", – говорится в заявлении Зурабишвили. Президент отметила, что сейчас нужно думать и заботиться о гражданах Грузии, которые живут на неподконтрольных властям страны территориях. "Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну>>"Нужно идти вперед... Без единства мы не пройдем этот путь. Мы не сможем присоединить наших граждан, которые живут в Абхазии и Цхинвали. Для этого нужно забыть ту злобу, ту ненависть, которая царит в стране и топит всех нас", – отметила Зурабишвили.Жертвами августовской войны с грузинской стороны стали более 400 человек. Ранены были и пострадали 2 232 человека, среди которых 1 045 военных.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , абхазия, цхинвали, европа