https://sputnik-georgia.ru/20220805/gruzinskaya-mechta-tsel-ksenofobskoy-kampanii--vtyanut-gruziyu-v-voynu-269219230.html
"Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну
"Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну
Противники властей Грузии не смогли добиться своей цели прямым путем, сказал Кобахидзе 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T12:25+0400
2022-08-05T12:25+0400
2022-08-05T12:44+0400
политика
грузия
новости
украина
единое нацдвижение
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/13/250394650_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2955b98ac8fc6292a8715d997c9afc8.jpg
ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. Бывшая партия власти "Единое национальное движение" и ее соратники запустили уже вторую с марта ксенофобскую кампанию против россиян с тем, чтобы вызвать агрессию в обществе и таким образом втянуть Грузию в войну, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.По его словам, противники властей Грузии не смогли добиться этого прямым путем."Сейчас они пытаются косвенным путем посеять агрессию в обществе и этим довести страну до войны… Этого мы, естественно, не допустим", - сказал Кобахидзе.По его словам, "Нацдвижение", его партии-сателлиты, принадлежащие ему СМИ, связанные с ним отдельные коммерческие субъекты и некоторые богатые НПО развернули "совершенно позорную ксенофобско-шовинистическую кампанию" против россиян в Грузии в начале марта, но тогда она не сработала. Сейчас происходит то же самое.Папуашвили: утверждения о зависимости Грузии от России – часть кампании>>"Уже несколько дней партия "войны и предательства" в том же составе пытается развернуть вторую волну ксенофобской кампании. И в этом случае они пытаются убедить общественность в том, что русские прибыли в Грузию в беспрецедентно большом количестве и что это представляет серьезную угрозу для страны", - сказал Кобахидзе. Он категорически опроверг информацию одного из оппозиционных телеканалов о том, что количество прибывших в Грузию русских составляет 10% населения страны. По официальным данным, количество граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, составляет менее 110 тысяч, то есть 3%. Это, по словам Кобахидзе, в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины - в России живут около миллиона грузин.Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России>>"Мы не можем серьезно комментировать заявления, согласно которым в Грузию массово приезжают не туристы из России, а военные и сотрудники спецслужб", - подчеркнул лидер "Грузинской мечты".При этом он заявил о двойных стандартах "Нацдвижения". Именно при власти этой партии в 2010 году частично, а в начале 2012-го полностью были отменены визы для россиян, и это спустя неполные три года после августовской войны.Депутат напомнил оппозиции, что визовый режим с Россией отменил Саакашвили>>По словам Кобахидзе, сегодня если что-то и представляет серьезную опасность для Грузии, так это именно ксенофобская и шовинистская кампания.Он призвал всех отмежеваться от антигосударственной и дискриминационной кампании, единственная цель которой — превратить Грузию во второй фронт.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/13/250394650_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36ab93583436b607c797760bee74cac5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, украина, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе
"Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну
12:25 05.08.2022 (обновлено: 12:44 05.08.2022)
Противники властей Грузии не смогли добиться своей цели прямым путем, сказал Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. Бывшая партия власти "Единое национальное движение" и ее соратники запустили уже вторую с марта ксенофобскую кампанию против россиян с тем, чтобы вызвать агрессию в обществе и таким образом втянуть Грузию в войну, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.
"За требованием о введении визового режима стоит единственная цель, и эта цель - как-то вовлечь Грузию в военный конфликт. Ксенофобская кампания полностью служит этому", - заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, противники властей Грузии не смогли добиться этого прямым путем.
"Сейчас они пытаются косвенным путем посеять агрессию в обществе и этим довести страну до войны… Этого мы, естественно, не допустим", - сказал Кобахидзе.
По его словам, "Нацдвижение", его партии-сателлиты, принадлежащие ему СМИ, связанные с ним отдельные коммерческие субъекты и некоторые богатые НПО развернули "совершенно позорную ксенофобско-шовинистическую кампанию" против россиян в Грузии в начале марта, но тогда она не сработала. Сейчас происходит то же самое.
"Уже несколько дней партия "войны и предательства" в том же составе пытается развернуть вторую волну ксенофобской кампании. И в этом случае они пытаются убедить общественность в том, что русские прибыли в Грузию в беспрецедентно большом количестве и что это представляет серьезную угрозу для страны", - сказал Кобахидзе.
Он категорически опроверг информацию одного из оппозиционных телеканалов о том, что количество прибывших в Грузию русских составляет 10% населения страны.
По официальным данным, количество граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, составляет менее 110 тысяч, то есть 3%. Это, по словам Кобахидзе, в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины - в России живут около миллиона грузин.
"Мы не можем серьезно комментировать заявления, согласно которым в Грузию массово приезжают не туристы из России, а военные и сотрудники спецслужб", - подчеркнул лидер "Грузинской мечты".
При этом он заявил о двойных стандартах "Нацдвижения". Именно при власти этой партии в 2010 году частично, а в начале 2012-го полностью были отменены визы для россиян, и это спустя неполные три года после августовской войны.
По словам Кобахидзе, сегодня если что-то и представляет серьезную опасность для Грузии, так это именно ксенофобская и шовинистская кампания.
"Авторы и распространители ксенофобской кампании не имеют ничего общего с истинными грузинскими и европейскими ценностями. Ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры", - сказал Кобахидзе.
Он призвал всех отмежеваться от антигосударственной и дискриминационной кампании, единственная цель которой — превратить Грузию во второй фронт.