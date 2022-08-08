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Старые счеты – молодой мужчина ранил шесть человек в баре в Тбилиси

Старые счеты – молодой мужчина ранил шесть человек в баре в Тбилиси

Раненых мужчин перевезли в клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T23:40+0400

2022-08-08T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину по обвинению в ранении пяти сотрудников охраны одного из столичных баров, а также их друга, сообщается на сайте МВД Грузии.Инцидент произошел 7 августа. Как установило следствие, из-за ссоры в прошлом обвиняемый в одном из баров на Рике ранил из огнестрельного оружия пятерых охранников того же заведения и одного их приятеля.После совершения преступления мужчина скрылся.Кровавая разборка в Марнеули - жестоко убит молодой мужчина >>Раненых мужчин перевезли в клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В данный момент они продолжают лечение на дому.Полиция задержала подозреваемого по горячим следам через несколько часов после инцидента. В качестве вещественных доказательств изъято оружие преступления, говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии