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Старые счеты – молодой мужчина ранил шесть человек в баре в Тбилиси
Старые счеты – молодой мужчина ранил шесть человек в баре в Тбилиси
Раненых мужчин перевезли в клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T23:40+0400
2022-08-08T23:40+0400
2022-08-08T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину по обвинению в ранении пяти сотрудников охраны одного из столичных баров, а также их друга, сообщается на сайте МВД Грузии.Инцидент произошел 7 августа. Как установило следствие, из-за ссоры в прошлом обвиняемый в одном из баров на Рике ранил из огнестрельного оружия пятерых охранников того же заведения и одного их приятеля.После совершения преступления мужчина скрылся.Кровавая разборка в Марнеули - жестоко убит молодой мужчина >>Раненых мужчин перевезли в клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В данный момент они продолжают лечение на дому.Полиция задержала подозреваемого по горячим следам через несколько часов после инцидента. В качестве вещественных доказательств изъято оружие преступления, говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Старые счеты – молодой мужчина ранил шесть человек в баре в Тбилиси
23:40 08.08.2022 (обновлено: 23:58 08.08.2022)
Раненых мужчин перевезли в клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину по обвинению в ранении пяти сотрудников охраны одного из столичных баров, а также их друга, сообщается на сайте МВД Грузии.
Инцидент произошел 7 августа. Как установило следствие, из-за ссоры в прошлом обвиняемый в одном из баров на Рике ранил из огнестрельного оружия пятерых охранников того же заведения и одного их приятеля.
После совершения преступления мужчина скрылся.
Раненых мужчин перевезли в клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В данный момент они продолжают лечение на дому.
Полиция задержала подозреваемого по горячим следам через несколько часов после инцидента. В качестве вещественных доказательств изъято оружие преступления, говорится в сообщении
.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.