https://sputnik-georgia.ru/20220808/v-gruzii-mozhet-poyavitsya-voennyy-muzey-269265858.html

В Грузии может появиться Военный музей

В Грузии может появиться Военный музей

По подсчетам инициаторов, на создание музея понадобится выделение 23,8 миллиона лари из государственного бюджета 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T07:32+0400

2022-08-08T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложили создать в стране Военный музей.Согласно представленным поправкам в закон "О музее", в 2025 году в Грузии появится Военный музей, который будет в помещении или под открытым небом, и в котором будут хранится материалы и предметы, связанные с историческим военным прошлым и техническим развитием Сил обороны Грузии.По подсчетам инициаторов, на создание музея понадобится выделение 23,8 миллиона лари из государственного бюджета.При этом они предлагают выделять деньги на музей постепенно, в виде траншей до 2028 года.В Грузии будут выпускать беспилотники >>Согласно предложенному депутатами проекту, выставочные залы музей будут расположены на территории 1-1,2 тысячи квадратных метров, также в музее будут хранилища, кафе, медиатека и зал для лекций.Создание самого проекта музея, по подсчетам инициаторов, обойдется в 80 тысяч долларов, а строительство – 4,5 миллиона долларов, еще 300 тысяч уйдет на подбор коллекции музея.Наличие такого музея ежегодно будет обходится в 398,5 тысячи лари. Еще 384 тысячи в год уйдет на зарплату 27 сотрудникам.

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грузия, новости, политика, парламент грузии, музеи, вооружения