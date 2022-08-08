https://sputnik-georgia.ru/20220808/zapad-obespokoen-sotrudnichestvom-turtsii-i-rossii--269288009.html

Запад обеспокоен сотрудничеством Турции и России

Запад обеспокоен сотрудничеством Турции и России

Турция не должна попасть под вторичные санкции Запада из-за РФ, но возможно все, считает Песков 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T21:24+0400

2022-08-08T21:24+0400

2022-08-08T21:31+0400

в мире

россия

новости

политика

турция

вашингтон

сша

европа

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0c/251440788_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_342cf8bbc26aecd2c00cdf38ba9ed55c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг – Sputnik. Страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times.Чиновник ЕС, имя которого не приводится, заявил, что в Евросоюзе "все более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой собеседник газеты назвал поведение Турции по отношению к РФ "крайне оппортунистическим". "Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения", - заявил источник издания.Как отмечает газета, Вашингтон неоднократно предупреждал, что страны, помогающие РФ уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными санкциями". ЕС в этом отношении более сдержан, отмечается в публикации.О чем говорили Путин и Эрдоган на встрече в Сочи >>Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Турция не должна попасть под вторичные западные санкции из-за сотрудничества с Россией в энергетике, хотя возможно все."Нет, это не может и не должно быть поводом для каких-то вторичных санкций. Хотя можно представить, что США, страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые станы, которые не пожелают следовать в их мэйнстриме", - сказал Песков.По итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана 5 августа в Сочи было сделано заявление о намерении расширить сотрудничество двух стран в области торговли и энергетики.

турция

вашингтон

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, турция, вашингтон, сша, европа, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган