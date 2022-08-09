https://sputnik-georgia.ru/20220809/eto-prodolzhenie-provokatsiy-kak-v-gruzii-otsenili-zayavlenie-sovetnika-prezidenta-ukrainy-269320818.html

Это продолжение провокаций: как в Грузии оценили заявление советника президента Украины

Это продолжение провокаций: как в Грузии оценили заявление советника президента Украины

Целью заявлений является способствование дестабилизации ситуации в Грузии, считают в правящей партии 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T21:59+0400

2022-08-09T21:59+0400

2022-08-09T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Ничего нового в заявлениях советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможном обходе в Грузии санкций против России нет, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Подоляк в интервью одному из изданий заявил, что у Украины есть доказательства обхода санкций и они будут представлены по линии МИД, если возникнет необходимость. Он также отметил, что власти Украины наблюдают за тем, что делают те или иные частные бизнесы и компании, действующие в различных юрисдикциях.В то же время другой лидер "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили заявил, что Украина не может ничего предъявить Грузии."Что касается разговоров о санкциях, то это ставит этих людей в очень неловкое положение, потому что за такое долгое время они не могли ничего предъявить нашей стране и не могут предъявить, потому что это не существует в природе", - сказал Ионатамишвили.Санкции ждут самого Арахамия за то, что он принес Украине - Кобахидзе >>Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.

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грузия, новости, политика, украина, грузинская мечта, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022