https://sputnik-georgia.ru/20220809/eto-prodolzhenie-provokatsiy-kak-v-gruzii-otsenili-zayavlenie-sovetnika-prezidenta-ukrainy-269320818.html
Это продолжение провокаций: как в Грузии оценили заявление советника президента Украины
Это продолжение провокаций: как в Грузии оценили заявление советника президента Украины
Целью заявлений является способствование дестабилизации ситуации в Грузии, считают в правящей партии 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T21:59+0400
2022-08-09T21:59+0400
2022-08-09T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Ничего нового в заявлениях советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможном обходе в Грузии санкций против России нет, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Подоляк в интервью одному из изданий заявил, что у Украины есть доказательства обхода санкций и они будут представлены по линии МИД, если возникнет необходимость. Он также отметил, что власти Украины наблюдают за тем, что делают те или иные частные бизнесы и компании, действующие в различных юрисдикциях.В то же время другой лидер "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили заявил, что Украина не может ничего предъявить Грузии."Что касается разговоров о санкциях, то это ставит этих людей в очень неловкое положение, потому что за такое долгое время они не могли ничего предъявить нашей стране и не могут предъявить, потому что это не существует в природе", - сказал Ионатамишвили.Санкции ждут самого Арахамия за то, что он принес Украине - Кобахидзе >>Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, украина, грузинская мечта, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Это продолжение провокаций: как в Грузии оценили заявление советника президента Украины
21:59 09.08.2022 (обновлено: 22:10 09.08.2022)
Целью заявлений является способствование дестабилизации ситуации в Грузии, считают в правящей партии
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Ничего нового в заявлениях советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможном обходе в Грузии санкций против России нет, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Подоляк в интервью одному из изданий заявил, что у Украины есть доказательства обхода санкций и они будут представлены по линии МИД, если возникнет необходимость. Он также отметил, что власти Украины наблюдают за тем, что делают те или иные частные бизнесы и компании, действующие в различных юрисдикциях.
"К сожалению, ничего нового в этом плане нет. Это обычные провокационные заявления, которые преследуют только одну цель – способствовать дестабилизации ситуации в Грузии, оскорбляют грузинский народ в целом, и думаю, в то же время, когда сами они уже в некотором отчаянии, они пытаются перевести стрелки на Грузию", - сказал Кадагишвили.
В то же время другой лидер "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили заявил, что Украина не может ничего предъявить Грузии.
"Что касается разговоров о санкциях, то это ставит этих людей в очень неловкое положение, потому что за такое долгое время они не могли ничего предъявить нашей стране и не могут предъявить, потому что это не существует в природе", - сказал Ионатамишвили.
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.