https://sputnik-georgia.ru/20220809/karasin-zapad-pytaetsya-sorvat-rabotu-zhenevskikh-diskussiy-269318307.html

Карасин: Запад пытается сорвать работу Женевских дискуссий

Карасин: Запад пытается сорвать работу Женевских дискуссий

Женевские дискуссии стали страховочной сеткой безопасности в регионе Южного Кавказа, считает Карасин 09.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В последние месяцы настораживает явное стремление Евросоюза, США и самой Швейцарии сорвать работу Женевских дискуссий под предлогом событий на Украине, написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий, а также переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.По его словам, международные женевские дискуссии, в которых принимают участие представители Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, а также России и США при посредничестве ООН, Евросоюза и ОБСЕ, являются главным сдерживающим механизмом, который обеспечивает предсказуемость и стабильность в регионе."Достаточно сказать, что всего проведено 55 раундов насыщенного диалога, острых дискуссий. Главное, что Женевские дискуссии стали страховочной сеткой безопасности в регионе Южного Кавказа", - подчеркнул Карасин.Президент: Грузия не собирается воевать>>Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). В том же году был создан формат женевских переговоров, в которых участвуют в том числе представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии.Что касается встреч Абашидзе и Карасина, этот формат был запущен после смены власти в Грузии в 2012 году. Встречи проходят в Праге, и на них обсуждают преимущественно гуманитарные и экономические вопросы.

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грузия, россия, новости, политика, григорий карасин, зураб абашидзе, совет федерации рф