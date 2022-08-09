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Минобороны Грузии изучит все детали возможной утечки информации об офицерах запаса
Минобороны Грузии изучит все детали возможной утечки информации об офицерах запаса
Ведомство еще раз призвало СМИ и политические партии избегать распространения непроверенной информации 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T20:56+0400
2022-08-09T20:56+0400
2022-08-09T20:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Министерство обороны Грузии изучит все обстоятельства, связанные с появлением в российском интернет-пространстве якобы личного дела офицера запаса Михаила Камхадзе.После того как в российском интернет-пространстве появилось личное дело грузинского военного Михаила Камхадзе, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о передаче информации из архива Минобороны Грузии российской стороне. В правительстве назвали обвинения дезинформацией и клеветой.При этом ведомство обвинило телеканал "Мтавари архи" в том, что тот не дождался официальной перепроверки информации и распространил дезинформацию.Ведомство еще раз призвало СМИ и политические партии избегать распространения непроверенной информации.Мелия выступил с обвинениями, после того как в российском интернет-пространстве появилось личное дело грузинского военного Михаила Камхадзе. Мелия назвал власти Грузии коллаборационистами, которые "продают родину".Камхадзе - офицер запаса. Он был участником августовской войны 2008 года в Грузии, а сейчас он воюет на Украине.Правительство Грузии опровергло информацию о передаче РФ информации о военном >>Разногласия между властями и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" обострились на фоне конфликта на Украине.Оппозиционеры резко раскритиковали власти за отказ в организованной отправке добровольцев на Украину и во введении индивидуальных санкций против России. Власти в свою очередь обвинили "Нацдвижение" и его соратников в стремлении втянуть Грузию в войну и смены власти насильственным путем.Руководство страны не раз заявляло, что соблюдает международные финансовые санкции, а также поддерживает Украину на политическом и гуманитарном уровне.
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грузия, новости, политика, министерство обороны грузии
Минобороны Грузии изучит все детали возможной утечки информации об офицерах запаса
Ведомство еще раз призвало СМИ и политические партии избегать распространения непроверенной информации
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Министерство обороны Грузии изучит все обстоятельства, связанные с появлением в российском интернет-пространстве якобы личного дела офицера запаса Михаила Камхадзе.
После того как в российском интернет-пространстве появилось личное дело грузинского военного Михаила Камхадзе, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о передаче информации из архива Минобороны Грузии российской стороне. В правительстве назвали обвинения дезинформацией и клеветой.
"Личное дело Михаила Камхадзе из Министерства обороны отправлено в комиссариат соответствующего района и хранится у нас в первоначальном виде. Исходя из этого, невозможна утечка личных дел офицеров запасов из ведомства. Являются ли распространенное в кадрах СМИ настоящими личными делами и как они оказались на Украине, установит специальная служба", - говорится в сообщении Минобороны Грузии.
При этом ведомство обвинило телеканал "Мтавари архи" в том, что тот не дождался официальной перепроверки информации и распространил дезинформацию.
Ведомство еще раз призвало СМИ и политические партии избегать распространения непроверенной информации.
Мелия выступил с обвинениями, после того как в российском интернет-пространстве появилось личное дело грузинского военного Михаила Камхадзе. Мелия назвал власти Грузии коллаборационистами, которые "продают родину".
Камхадзе - офицер запаса. Он был участником августовской войны 2008 года в Грузии, а сейчас он воюет на Украине.
Разногласия между властями и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" обострились на фоне конфликта на Украине.
Оппозиционеры резко раскритиковали власти за отказ в организованной отправке добровольцев на Украину и во введении индивидуальных санкций против России. Власти в свою очередь обвинили "Нацдвижение" и его соратников в стремлении втянуть Грузию в войну и смены власти насильственным путем.
Руководство страны не раз заявляло, что соблюдает международные финансовые санкции, а также поддерживает Украину на политическом и гуманитарном уровне.