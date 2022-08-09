https://sputnik-georgia.ru/20220809/minoborony-gruzii-izuchit-vse-detali-vozmozhnoy-utechki-informatsii-ob-ofitserakh-zapasa-269318624.html

Минобороны Грузии изучит все детали возможной утечки информации об офицерах запаса

Минобороны Грузии изучит все детали возможной утечки информации об офицерах запаса

Ведомство еще раз призвало СМИ и политические партии избегать распространения непроверенной информации 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T20:56+0400

2022-08-09T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Министерство обороны Грузии изучит все обстоятельства, связанные с появлением в российском интернет-пространстве якобы личного дела офицера запаса Михаила Камхадзе.После того как в российском интернет-пространстве появилось личное дело грузинского военного Михаила Камхадзе, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о передаче информации из архива Минобороны Грузии российской стороне. В правительстве назвали обвинения дезинформацией и клеветой.При этом ведомство обвинило телеканал "Мтавари архи" в том, что тот не дождался официальной перепроверки информации и распространил дезинформацию.Ведомство еще раз призвало СМИ и политические партии избегать распространения непроверенной информации.Мелия выступил с обвинениями, после того как в российском интернет-пространстве появилось личное дело грузинского военного Михаила Камхадзе. Мелия назвал власти Грузии коллаборационистами, которые "продают родину".Камхадзе - офицер запаса. Он был участником августовской войны 2008 года в Грузии, а сейчас он воюет на Украине.Правительство Грузии опровергло информацию о передаче РФ информации о военном >>Разногласия между властями и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" обострились на фоне конфликта на Украине.Оппозиционеры резко раскритиковали власти за отказ в организованной отправке добровольцев на Украину и во введении индивидуальных санкций против России. Власти в свою очередь обвинили "Нацдвижение" и его соратников в стремлении втянуть Грузию в войну и смены власти насильственным путем.Руководство страны не раз заявляло, что соблюдает международные финансовые санкции, а также поддерживает Украину на политическом и гуманитарном уровне.

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