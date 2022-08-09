https://sputnik-georgia.ru/20220809/uslugi-informatsionnykh-tekhnologiy-dlya-prilozheniya-viber-budut-predostavlyatsya-iz-gruzii-269321775.html

Услуги информационных технологий для приложения Viber будут предоставляться из Грузии

Услуги информационных технологий для приложения Viber будут предоставляться из Грузии

К концу 2022 года компания планирует нанять до 50 сотрудников, разработчиков iOS и Android 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T23:21+0400

2022-08-09T23:21+0400

2022-08-09T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Компания "Ваибер Джиеи" будет предоставлять услуги в области информационных технологий своей компании-основателю Viber Media Sàrl с целью оперирования и развития будущей деятельности приложения Viber из Грузии, сообщает пресс-служба министерства финансов Грузии.Согласно постановлению правительства Грузии, компании "Ваибер Джиеи", зарегистрированной в Грузии 8 апреля, присвоен статус международной компании в сфере информационных технологий (IT).Владельцем 100% доли предприятия является зарегистрированная в Люксембурге компания Viber Media Sàrl.Основными направлениями деятельности "Вайбер Джиеи" являются: издание программного обеспечения, компьютерное программирование, консультирование и связанная с ним деятельность, консультационная деятельность в области компьютерных технологий, производство и/или поставка цифровой продукции, включая поддержку программного обеспечения и поставку его обновленной версии, создание и/или доставка веб-сайта.По информации Минфина, для присвоения грузинскому предприятию статуса международной компании оно должно иметь опыт разрешенной деятельности не менее двух лет.Rakuten Viber открывает офис в Грузии >>Также оно может быть представителем предприятия-нерезидента в Грузии, если это предприятие-нерезидент имеет опыт разрешенной деятельности не менее 2 лет, может иметь партнера с долей более 50%, у которого также опыт разрешенной деятельности не менее двух лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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