https://sputnik-georgia.ru/20220809/uslugi-informatsionnykh-tekhnologiy-dlya-prilozheniya-viber-budut-predostavlyatsya-iz-gruzii-269321775.html
Услуги информационных технологий для приложения Viber будут предоставляться из Грузии
Услуги информационных технологий для приложения Viber будут предоставляться из Грузии
К концу 2022 года компания планирует нанять до 50 сотрудников, разработчиков iOS и Android 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T23:21+0400
2022-08-09T23:21+0400
2022-08-09T23:21+0400
грузия
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23693/51/236935150_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8ae10a445d88921e9e29ca66bbd44cab.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Компания "Ваибер Джиеи" будет предоставлять услуги в области информационных технологий своей компании-основателю Viber Media Sàrl с целью оперирования и развития будущей деятельности приложения Viber из Грузии, сообщает пресс-служба министерства финансов Грузии.Согласно постановлению правительства Грузии, компании "Ваибер Джиеи", зарегистрированной в Грузии 8 апреля, присвоен статус международной компании в сфере информационных технологий (IT).Владельцем 100% доли предприятия является зарегистрированная в Люксембурге компания Viber Media Sàrl.Основными направлениями деятельности "Вайбер Джиеи" являются: издание программного обеспечения, компьютерное программирование, консультирование и связанная с ним деятельность, консультационная деятельность в области компьютерных технологий, производство и/или поставка цифровой продукции, включая поддержку программного обеспечения и поставку его обновленной версии, создание и/или доставка веб-сайта.По информации Минфина, для присвоения грузинскому предприятию статуса международной компании оно должно иметь опыт разрешенной деятельности не менее двух лет.Rakuten Viber открывает офис в Грузии >>Также оно может быть представителем предприятия-нерезидента в Грузии, если это предприятие-нерезидент имеет опыт разрешенной деятельности не менее 2 лет, может иметь партнера с долей более 50%, у которого также опыт разрешенной деятельности не менее двух лет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23693/51/236935150_401:0:2865:1848_1920x0_80_0_0_d67f74cc737b46918232ed9acf3a8442.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика
Услуги информационных технологий для приложения Viber будут предоставляться из Грузии
К концу 2022 года компания планирует нанять до 50 сотрудников, разработчиков iOS и Android
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Компания "Ваибер Джиеи" будет предоставлять услуги в области информационных технологий своей компании-основателю Viber Media Sàrl с целью оперирования и развития будущей деятельности приложения Viber из Грузии, сообщает пресс-служба министерства финансов Грузии.
Согласно постановлению правительства Грузии, компании "Ваибер Джиеи", зарегистрированной в Грузии 8 апреля, присвоен статус международной компании в сфере информационных технологий (IT).
Владельцем 100% доли предприятия является зарегистрированная в Люксембурге компания Viber Media Sàrl.
К концу 2022 года компания планирует нанять до 50 сотрудников, разработчиков iOS и Android, а также специалистов по обеспечению качества и программистов внутреннего интерфейса (JAVA).
Основными направлениями деятельности "Вайбер Джиеи" являются: издание программного обеспечения, компьютерное программирование, консультирование и связанная с ним деятельность, консультационная деятельность в области компьютерных технологий, производство и/или поставка цифровой продукции, включая поддержку программного обеспечения и поставку его обновленной версии, создание и/или доставка веб-сайта.
По информации Минфина, для присвоения грузинскому предприятию статуса международной компании оно должно иметь опыт разрешенной деятельности не менее двух лет.
Также оно может быть представителем предприятия-нерезидента в Грузии, если это предприятие-нерезидент имеет опыт разрешенной деятельности не менее 2 лет, может иметь партнера с долей более 50%, у которого также опыт разрешенной деятельности не менее двух лет.