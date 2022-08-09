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В Грузии назвали самый чистый пляж для купания
В Грузии назвали самый чистый пляж для купания
Показатели чистоты морской воды у пляжей Аджарии приемлемы для купания 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T15:53+0400
2022-08-09T15:53+0400
2022-08-09T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Показатели качества морской воды самыми лучшими оказались на пляже Сарпи.Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии с апреля этого года приступил к проведению программы мониторинга показателей качества морской воды.Согласно информации телеканала "Имеди", показатели чистоты морской воды у пляжей Аджарии приемлемы для купания. Традиционно самая чистая вода в Сарпи, затем в Квариати и Гонио, а затем в Кобулети.Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты >>Для определения качества морской воды исследовали следующие показатели: лактозоположительные кишечные палочки, бактерии кишечной палочковидной группы, колифаги, золотистые стафилококки, патогены.Установлено, что показатели везде в пределах нормы.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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грузия, новости, туризм, аджария, сарпи, гонио, черное море, пляжи в грузии
В Грузии назвали самый чистый пляж для купания
Показатели чистоты морской воды у пляжей Аджарии приемлемы для купания
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Показатели качества морской воды самыми лучшими оказались на пляже Сарпи.
Департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии с апреля этого года приступил к проведению программы мониторинга показателей качества морской воды.
Согласно информации телеканала "Имеди", показатели чистоты морской воды у пляжей Аджарии приемлемы для купания. Традиционно самая чистая вода в Сарпи, затем в Квариати и Гонио, а затем в Кобулети.
Для определения качества морской воды исследовали следующие показатели: лактозоположительные кишечные палочки, бактерии кишечной палочковидной группы, колифаги, золотистые стафилококки, патогены.
Установлено, что показатели везде в пределах нормы.