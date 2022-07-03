https://sputnik-georgia.ru/20220703/kak-prokhodit-vozrozhdenie-turizma-v-adzharii--statistika-i-proekty-268131538.html

Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты

Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты

По данным первого квартала 2022 года, количество внутренних визитов в целом составило 368,4 тысячи, что составляет 94,6% от уровня 2019 года 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T15:32+0400

2022-07-03T15:32+0400

2022-07-03T15:32+0400

грузия

туризм

экономика

аджария

батуми

кобулети

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Департамент туризма и курортов Аджарии представил депутатам Верховного совета региона отчет о проделанной работе.Глава Департамента Тинатин Зоидзе выступила на финансово-бюджетном комитете и рассказала о динамике восстановления туризма, тенденциях роста визитеров, популяризации региона, улучшения сервиса и развитии горных турсервисов.Развитие туристических продуктовАгентство развития туристических продуктов при Департаменте туризма и курортов Аджарии постоянно работает над развитием этого направления, создает и развивает новые маршруты и инфраструктуру.В Кобулети объявлен тендер на обустройство туристических тропинок и инфраструктуры на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми).Большая часть заповедника представляет собой болотистую местность, раскинувшуюся вдоль берега Черного моря и занимающую немногим более 500 гектаров земли.Как Аджария встречает новый турсезон – все новшества этого года >>Этот природный участок еще называют болота Испани, которые охраняет созданный в 1999 году Кобулетский заповедник. Из-за рек, болот и обилия осадков влажность в этих местах очень высока, поэтому климат тут субтропический.Что же касается истории этого места, то много веков тому назад эти болота были населены людьми, которые покинули насиженные места из-за произошедших резких климатических изменений.Болота Испани сплошь покрыты торфяным мхом – софганумом. Он прекрасно вбирает в себя углекислый газ, преобразуя его в биомассу, из которой впоследствии получается торф. Торф скапливается на дне болот, при этом он не подвержен какому-либо разложению, так как не имеет доступа кислорода.Ценность софгановых болот заповедника заключается в том, что они защищают население планеты от нежелательных последствий глобального потепления."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году>>В Сахалвашо запланировано обновление платформы наблюдения за птицами и подготовка к международному фестивалю.В селе Чаквистави обновлена платформа наблюдения за птицами и обустроено пространство для пикника и качели.В Хелвачаури идут работы по обустройству тропинок, ведущих к водопаду Мирвети. В селе Капнистави – создан экстремальный туристический продукт. Каньон Капнистави уже готов принять туристов.Любители экстрима и адреналина смогут спуститься на веревках на восьми водопадах каскадного типа и таким образом покорить 600-метровый каньон.Каскадный тип водопада подразумевает падение воды с одной поверхности на другую, чаще всего по уступам твердых горных пород. Водопад формируется, когда поток течет от края утеса и свободно падает к основанию водопада.После Учхо, это второй по счету каньон Аджарии, на котором Агентство развития туристических продуктов устроило инфраструктуру каньонинга.В Мачахела вместе с министерством финансов и экономики идет обустройство туристической инфраструктуры в рамках проекта этносела.В Кеда появятся новые территории для пикника.В Зеда Махунцети появится тропинка, ведущая к водопаду Дандало. В этом году планируется открытие шестикилометровой горной велотрассы в Кавиани.В Шуахеви в этом году откроются туристические убежища Джвариминдори, где обустроены душевые, пространства для костра и ночлега.В ущелье Чвана министерство финансов и экономики Аджарии выделило 10 миллионов лари (3,4 миллиона долларов) для обустройства туристической инфраструктуры. Столько же будет потрачено на обустройство самого длинного, двухполосного зиплайна в Европе на горе Чирухи.В Хуло в этом году начнется строительство тропинки, ведущей к крепости Хихани. В Горджоми уже начаты работы по обустройству конной инфраструктуры, а в ущелье Учхо планируется обустройство каньонинга. В этом году переподготовили людей, работающих на каньонах, и оснастили специальными формами.Популяризация регионаС целью привлечения большего количества туристов Аджария продолжает принимать участие в международных туристических выставках, пресс-турах и рекламных кампаниях.В этом году известная приключенческая платформа European Best Destinations назвала Батуми спрятанной жемчужиной. Грузия как лучшее турнаправление попала в объектив таких изданий, как Euronews, Forbes USA, Conde Nast Traveller, Sapo Brasil, Viaggi Corriere, Yahoo France, Ouest Franсе.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>В Грузию побывали 259 представителей туристических компаний и медиа (86 журналистов и 173 представителей туркомпаний). Они подготовили статьи, репортажи и передачи о регионе.С целью популяризации региона Аджария была представлена на 13 международных туристических выставках и кулинарных фестивалях. Об Аджарии как о турнаправлении четырех сезонов статьи были опубликованы в National Geographic Traveler, Travel Poland, Homeland of Wine, National Geographic Traveller Food и National Geographic Traveller.Развитие сервисовОдним из серьезных вызовов для Аджарии остается уровень сервиса и обслуживания. Департамент туризма и курортов региона продолжает активную работу в этом направлении.В регионе постоянно проходят информационные встречи, тренинги, мастер-классы и практические занятия для персонала. В том числе для гидов, агентств, объектов питания и размещения. Каждый год в Аджарии переподготавливают около тысячи представителей турсектора.Для содействия развитию сервиса создан онлайн-портал serviceajara.ge. Он включает календарь тренингов департамента туризма, видеоуроки, учебники, с помощью которых лица, зарегистрированные на портале, постоянно могут иметь доступ к информации о запланированных мероприятиях, тренингах и мастер-классах.СтатистикаСогласно данным первого квартала этого года, в Аджарии показатель туризма по сравнению с 2019 годом восстановлен на 68.8%. Это 57 700 визитов иностранцев. В мае визиты международных визитеров восстановлены на 86.6%, по сравнению с 2019 годом - 266 558 визитов.Положительная динамика фиксируется и в плане восстановления внутреннего туризма. В частности, по данным первого квартала 2022 года, количество внутренних визитов в целом составило 368,4 тысячи. По сравнению с 2019 годом этот показатель восстановлен на 94.6%.Важным Зоидзе назвала активное восстановление международных полетов и дополнение новых направлений. В июле в Батумском аэропорту осуществится 370 рейсов из 12 стран мира.По данным первого квартала этого года, в Батумском аэропорту 30% рост по сравнению с 2019 годом.В июне этого года, в международном аэропорту Батуми более 20 авиакомпаний осуществляют около 300 международных рейсов из более 12 стран.В этом году в Аджарию вошли пять новых авиакомпаний – это Airbaltic (Рига-Батуми, (Латвия)), Flydeal Эр-Рияд, Джидда - Батуми (Саудавская Аравия)), Jordan Aviation (Амман – Батуми (Иордания)), Aseman (Тегеран - Батуми (Иран)) и Uzbekistan Airways (Ташкент - Батуми (Узбекистан)).

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грузия, туризм, экономика, аджария, батуми, кобулети