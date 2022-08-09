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В Грузии стартовал осенний призыв на срочную службу
В Грузии стартовал осенний призыв на срочную службу
От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб во время прохождения военной службы 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T23:46+0400
2022-08-09T23:46+0400
2022-08-09T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Осенний призыв на срочную военную службу начался в Грузии 1 августа и продлится до 30 декабря, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии.Всего на срочную службу призовут около 3 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Из них только 1,4 тысячи человек будут служить в силах обороны.В пенитенциарную службу отправят 539 срочников, в военизированное подразделение МВД – 908, а в Специальную службу государственной охраны – 210.Срок службы составляет 12 месяцев.От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии.В Грузии отмечают День сержантского корпуса >>От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья, либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, силы обороны грузии, министерство обороны грузии, специальная служба государственной охраны
В Грузии стартовал осенний призыв на срочную службу
23:46 09.08.2022 (обновлено: 23:49 09.08.2022)
От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб во время прохождения военной службы
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Осенний призыв на срочную военную службу начался в Грузии 1 августа и продлится до 30 декабря, соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии.
Всего на срочную службу призовут около 3 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Из них только 1,4 тысячи человек будут служить в силах обороны.
В пенитенциарную службу отправят 539 срочников, в военизированное подразделение МВД – 908, а в Специальную службу государственной охраны – 210.
Срок службы составляет 12 месяцев.
От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии.
От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.
Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья, либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.