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https://sputnik-georgia.ru/20220809/v-kakheti-poyavilos-novoe-turisticheskoe-prostranstvo-269312034.html
В Кахети появилось новое туристическое пространство
В Кахети появилось новое туристическое пространство
Компания "Сами тба" (Три озера) инвестировала более 210 тысяч лари для оснащения территории палатками для глэмпинга и деревянными коттеджами 09.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Новое туристическое пространство появилось в городе Лагодехи (регион Кахети), говорится в сообщении Агентства развития деревни.Компания "Сами тба" (Три озера) инвестировала более 210 тысяч лари (более 77,8 тысячи долларов) для оснащения территории палатками для глэмпинга и деревянными коттеджами, в том числе 168 тысяч лари (более 62,2 тысячи долларов) в качестве софинансирования программы развития деревни.В рамках "Программы развития деревни" профинансировано 76 проектов с инвестиционной стоимостью 10,9 миллиона лари (более 4 миллионов долларов), в том числе софинансирование превышает 7,6 миллиона лари (более 2,8 миллиона долларов).Грузия заработала на туристах более одного миллиарда долларов &gt;&gt;"Программа развития деревни" проводится в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.Программа проводится Агентством развития деревень при поддержке ЕС и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
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В Кахети появилось новое туристическое пространство

16:13 09.08.2022 (обновлено: 16:17 09.08.2022)
© RURAL DEVELOPMENT PROGRAMНовое туристическое пространство появилось в городе Лагодехи
Новое туристическое пространство появилось в городе Лагодехи - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2022
© RURAL DEVELOPMENT PROGRAM
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Компания "Сами тба" (Три озера) инвестировала более 210 тысяч лари для оснащения территории палатками для глэмпинга и деревянными коттеджами
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Новое туристическое пространство появилось в городе Лагодехи (регион Кахети), говорится в сообщении Агентства развития деревни.
Компания "Сами тба" (Три озера) инвестировала более 210 тысяч лари (более 77,8 тысячи долларов) для оснащения территории палатками для глэмпинга и деревянными коттеджами, в том числе 168 тысяч лари (более 62,2 тысячи долларов) в качестве софинансирования программы развития деревни.
В рамках "Программы развития деревни" профинансировано 76 проектов с инвестиционной стоимостью 10,9 миллиона лари (более 4 миллионов долларов), в том числе софинансирование превышает 7,6 миллиона лари (более 2,8 миллиона долларов).
Грузия заработала на туристах более одного миллиарда долларов >>
"Программа развития деревни" проводится в муниципалитетах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.
Программа проводится Агентством развития деревень при поддержке ЕС и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
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