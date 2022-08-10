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Накопительной пенсией в Грузии воспользовались 2,3 тысячи человек

Накопительной пенсией в Грузии воспользовались 2,3 тысячи человек

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T09:01+0400

2022-08-10T09:01+0400

2022-08-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. По состоянию на июль, 2 267 граждан, включенных в накопительную пенсионную систему, получили выплаты в размере более 5 миллионов лари (1,8 миллиона долларов), сообщает Пенсионное агентство Грузии.По информации агентства, объем пенсионных активов увеличился до 2,5 миллиарда лари (922 миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности прибыль составляет 346 миллионов лари (127,7 миллиона долларов).Пенсионный фонд начал скупать доллары с марта текущего года, и по состоянию на 31 июля 18,2% инвестиционного портфеля находится в долларах, а 81,8% – в лари.Пенсионные активы размещены в грузинских коммерческих банках: 68,6% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 5% – в текущие процентные счета, 8,4% – в местные казначейские облигации, 7,7% – в казначейские облигации США, 9,4% – в глобальные акции, 0,9% – в еврооблигации.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,8 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (22,1 тысяча долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (206,6 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.

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грузия, новости, экономика, пенсия, пенсионный фонд россии, пенсионная реформа