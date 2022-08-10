https://sputnik-georgia.ru/20220810/natsionalnyy-bank-gruzii-prodolzhaet-pokupat-valyutu-269340602.html

Национальный банк Грузии продолжает покупать валюту

Национальный банк Грузии продолжает покупать валюту

Нацбанк приобрел доллары четвертый раз за последние три месяца 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T17:26+0400

2022-08-10T17:26+0400

2022-08-10T17:26+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии купил 40 миллионов долларов на состоявшемся в среду валютном аукционе - средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,7096 GEL/$1.Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет 2,7100 GEL/$1.Нацбанк купил валюту в мае 2022 года впервые с июня 2019 года. Сегодняшняя покупка оказалась четвертой за три месяца. Всего было куплено 80 миллионов долларов. До этого регулятор только продавал доллары для стабилизации курса национальной валюты.В частности, в 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах, а в текущем году на единственном аукционе было продано 39,57 миллиона долларов.Что ждет экономику Грузии: отчет S&P Global Ratings>>Обменный курс лари с первых чисел марта понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

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экономика, грузия, новости, bloomberg, национальный банк грузии