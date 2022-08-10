https://sputnik-georgia.ru/20220810/poteplenie-opasno-dlya-severnykh-lesov-269344932.html

Потепление опасно для северных лесов

Потепление опасно для северных лесов

Ученые воссоздали условия двух сценариев потепления климата в XXI веке: на 1,6 и на 3,1 градуса Цельсия 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Даже небольшое потепление может резко изменить северные леса Земли, которые состоят в основном из хвойных пород, сообщает РИА Новости со ссылкой на научную статью в Nature.Согласно статье, к такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета по итогам уникального пятилетнего эксперимента. Северные бореальные леса - это одна из крупнейших экосистем планеты, а также важнейший источник древесины и поглотитель углерода. С севера они ограничены тундрой, а с юга – лесом умеренной зоны.Эксперимент проводился на территории Университета Миннесоты. Использовались 4,5 тысячи саженцев девяти местных видов деревьев — пяти широколиственных и четырех хвойных.Разные породы пихты, ели, сосны, клена, березы и дуба высадили среди травянистой, кустарниковой и папоротниковой растительности. Деревья и почва рядом с ними обогревались круглосуточно с ранней весны и до поздней осени без использования теплиц. С помощью инфракрасных ламп и нагревательных кабелей были воссозданы условия двух сценариев потепления климата в XXI веке: на 1,6 градуса Цельсия и на 3,1 градуса Цельсия. Кроме того, с помощью подвижных брезентовых тентов, установленных на случайно выбранных участках, было снижено количество осадков примерно на 30%. Тайна образования континентов раскрыта>>Исследование показало, что даже сравнительно небольшое (1,6 °C) потепление климата создало серьезные проблемы для многих видов деревьев, в частности, снижение роста и увеличение гибели саженцев. Уменьшение количества осадков усилило негативное воздействие потепления на выживание нескольких бореальных видов.Исследователи обнаружили, что потепление само по себе или в сочетании с уменьшением количества осадков увеличило ювенальную смертность всех девяти видов деревьев и резко уменьшило рост нескольких северных хвойных пород — пихты бальзамической, белой ели и белой сосны, — которые распространены в бореальных лесах.В то же время умеренное потепление способствовало росту некоторых широколиственных пород, в том числе некоторых дубов и кленов, которые более характерны для лесов умеренной зоны.Однако авторы работы считают, что лиственные породы, вероятно, не смогут быстро восполнить пустоту в случае исчезновения хвойных деревьев. Следовательно, прогнозируемое в ближайшем будущем изменение климата, вероятно, переведет современные бореальные леса в "новое состояние".В худшем случае, по его словам, новое состояние может привести к распространению инвазивных кустарников, которые уже активно перемещаются на север.По словам ученого, такие изменения могут уменьшить способность северных лесов производить древесину, поддерживать разнообразие растений, микробов и животных, сдерживать наводнения и, что возможно наиболее важно, вычищать углерод из воздуха и удерживать его в древесине и почве.

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