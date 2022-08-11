https://sputnik-georgia.ru/20220811/glava-neftyanoy-korporatsii-gruzii-oznakomilsya-s-rabotoy-sluzhby-pervichnoy-pererabotki-269370796.html

Глава нефтяной корпорации Грузии ознакомился с работой Службы первичной переработки

Глава нефтяной корпорации Грузии ознакомился с работой Службы первичной переработки

На объектах службы первичной нефтепереработки нефть, добытая из окружающих месторождений, хранится, перерабатывается и подготавливается к реализации 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T20:15+0400

2022-08-11T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Служба первичной переработки нефти и железнодорожный тупик Вазиани (пригород Тбилиси) - эстакада по наливу нефти в цистерны, играют важную роль для энергетической стабильности Грузии, говорится в сообщении Корпорации нефти и газа.По информации корпорации, в службе первичной нефтепереработки нефть, добытая из окружающих месторождений, хранится, перерабатывается и подготавливается к реализации. Тупик Вазиани имеет функцию налива сырой нефти в вагоны-цистерны и дальнейшей реализации.С рабочим процессом на местах на обоих объектах ознакомился гендиректор Корпорации Георгий Чиковани вместе с директорами компании.Руководство нефтегазовой корпорации Грузии ознакомилось с работой Гардабанской ТЭС >>"Основная часть потребностей связана с инфраструктурными вопросами", - сказал Чиковани.По его словам, были оценены и зафиксированы все детали, которые следует учитывать в процессе будущей реабилитации объекта. Кроме того, были определены пути решения всех проблем на объектах и улучшения инфраструктуры.Чиковани отметил, что решить все проблемы сразу будет сложно, но вопрос будет обсужден с опытными сотрудниками и каждый шаг будет спланирован по согласованию с ними.

вазиани

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грузия, экономика, новости, вазиани, корпорация нефти и газа грузии