https://sputnik-georgia.ru/20220804/rukovodstvo-neftegazovoy-korporatsii-gruzii-oznakomilos-s-rabotoy-gardabanskoy-tets-269202993.html

Руководство нефтегазовой корпорации Грузии ознакомилось с работой Гардабанской ТЭЦ

Руководство нефтегазовой корпорации Грузии ознакомилось с работой Гардабанской ТЭЦ

Наша цель – сделать все возможное для энергетической безопасности страны, заявил глава корпорации 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T20:07+0400

2022-08-04T20:07+0400

2022-08-04T20:07+0400

грузия

экономика

новости

гардабани

энергетика грузии

корпорация нефти и газа грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24734/23/247342324_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_815944881356fc892b89836db10c4435.jpg

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Электростанция комбинированного типа в Гардабани (регион Квемо Картли) играет большую роль для энергетической безопасности страны, заявил гендиректор Корпорации нефти и газа Георгий Чиковани во время визита на ТЭЦ "Гардабани-2".Чиковани ознакомился со спецификой работы парогазовой электростанции мощностью 230 МВт вместе с директорами корпорации и членами наблюдательного совета ТЭЦ.Тепловая станция работает с марта 2020 года. Строительство "Гардабанской теплостанции 2" осуществила китайская компания China Tianchen Engineering Corporation (CTEC) при финансировании GOGC. Размер инвестиций составил 180 миллионов долларов.Впервые в Грузии новая теплоэлектростанция оснащена так называемой функцией запуска с нуля, что подразумевает первичную подачу электроэнергии в сеть и восстановление полной системы с нуля во время чрезвычайного положения.ТЭС потребляет почти в два раза меньше газа, и она экономнее по сравнению со старыми энергоблоками в Грузии, работающими на природном газе.Энергобезопасность как приоритет: вице-премьер об энергетике Грузии >>ТЭС оснащена газовой и паровой турбинами современного типа компании "Дженерал электроникс" (GE-Power), а также генераторами. Данная компания является лидером по производству этих оборудований во всем мире и отличается высокими стандартами качества и энергоэффективностью.Этап строительства длился с февраля 2018 года по декабрь 2019 года. Теперь электростанция обеспечивает выработку электроэнергии в зимний сезон.Реализация подобных проектов приоритетна, так как в зимний период удовлетворить растущее потребление в Грузии местными объектами генерации невозможно.Потребление электроэнергии в Грузии стабильно растет, в связи с чем строительство высокоэффективных и экономичных комбинированных теплоэлектростанций является одним из приоритетов правительства.Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в стране с января по июнь было выработано 7,1 миллиарда киловатт-часов, а потреблено 7,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Первая теплоэлектростанция комбинированного типа в Гардабани с установленной мощностью 237 МВт была сдана в эксплуатацию в августе 2015 года. Срок эксплуатации ТЭС, ожидаемая годовая выработка которой составит 1,6 миллиарда кВтч, составляет 25 лет. ТЭС построила крупнейшая турецкая компания Calik Enerji. На строительство был потрачен 231 миллион долларов.На ТЭС смонтирована парогазовая установка, которая представляет собой сочетание газовой и паровой турбины. Электростанции комбинированного типа на базе парогазовых установок обладают очень высоким КПД - 58%, а также более экологически чистые, так как они производят гораздо меньше выбросов парниковых газов.

гардабани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, гардабани, энергетика грузии, корпорация нефти и газа грузии