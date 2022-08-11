https://sputnik-georgia.ru/20220811/gruziya-ne-zavisit-ot-rossiyskoy-elektroenergii---glava-natskomissii-269367228.html

Грузия не зависит от российской электроэнергии - глава Нацкомиссии

Грузия не зависит от российской электроэнергии - глава Нацкомиссии

Откуда Грузия импортирует электроэнергию в конкретный месяц, зависит от того, какая страна предлагает более дешевую цену, отметил глава регулятора 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T17:39+0400

2022-08-11T17:39+0400

2022-08-11T17:39+0400

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энергетика грузии

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

давид нармания

электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузия покупает электроэнергию как у России, так и у Азербайджана и Турции, в зависимости от того, у кого она дешевле в конкретный период, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания в медиацентре "Мтавари".Доля импортированной из России электроэнергии в 2021 году составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.Грузия на данный момент является единственной страной Закавказья, не имеющей собственного газового хранилища. Газоснабжение Грузии осуществляется исключительно за счет импорта. Основным поставщиком газа для Грузии является Азербайджан."Более 90% импортируется из Азербайджана, очень небольшой объем импортируется из России, что является необходимым техническим средством регулирования давления этого газопровода, с одной стороны, а с другой стороны, Грузии получает определенную прибыль от поставляемого в Армению природного газа", — заявил Нармания.Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания >>Таким образом, по словам главы регулятора, у Грузии нет зависимости от России как по электроэнергии, так и по природному газу.По последним данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за первое полугодие 2022 года в стране было потреблено 7,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,8% больше по сравнению с январем-июнем 2021 года, а выработано 7,1 миллиарда киловатт-часов.За отчетный период страна импортировала электроэнергию из России - 907,2 миллиона киловатт-часов, Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, и Азербайджана – 129,1 миллиона киловатт-часов.

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грузия, новости, экономика, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, давид нармания, электроэнергия