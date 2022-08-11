https://sputnik-georgia.ru/20220811/otkrytie-stantsii-metro-gotsiridze-pereneseno-na-neskolko-nedel-269367408.html

Открытие станции метро "Гоциридзе" перенесено на несколько недель

Открытие станции метро "Гоциридзе" перенесено на несколько недель

По словам мэра Тбилиси, причиной перенесения даты стала просьба компании 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T18:02+0400

2022-08-11T18:02+0400

2022-08-11T18:02+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа, однако эта дата перенесена на несколько недель, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново. Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу.Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.Станция метро "Авлабари" в центре Тбилиси обновится >>На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.

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