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Открытие станции метро "Гоциридзе" перенесено на несколько недель
Открытие станции метро "Гоциридзе" перенесено на несколько недель
По словам мэра Тбилиси, причиной перенесения даты стала просьба компании 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T18:02+0400
2022-08-11T18:02+0400
2022-08-11T18:02+0400
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новости
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тбилиси
тбилисский метрополитен
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа, однако эта дата перенесена на несколько недель, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново. Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу.Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.Станция метро "Авлабари" в центре Тбилиси обновится >>На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисский метрополитен, каха каладзе
Открытие станции метро "Гоциридзе" перенесено на несколько недель
По словам мэра Тбилиси, причиной перенесения даты стала просьба компании
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа, однако эта дата перенесена на несколько недель, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново. Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу.
"Существующий перрон полностью разобран. Работы должны были завершиться к 15 августа, однако компания попросила перенести срок на несколько недель, и мы согласились, поскольку работы доведены до конца. Для нас принципиально важно быстро открыть станцию и обслуживать людей", - заявил Каладзе журналистам.
Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.
Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.